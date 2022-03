Mila Kunis i Ashton Kutcher pochwalili się właśnie na Instagramie, że udało się zebrać planowaną kwotę, dzięki której będzie można zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom.

Kunis i Ashton Kutcher należą do grona gwiazd, które nie ograniczają się do wspierania mieszkańców Ukrainy słowami, ale angażują się też w realne działania mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodźców z tego kraju. Dla aktorki sprawa ta ma wymiar osobisty - Kunis urodziła się w Czerniowcach i wyemigrowała z rodziną do USA, gdy miała osiem lat.



Mila Kunis i Ashton Kutcher: 30 mln dolarów dla Ukrainy!

Choć aktorka nigdy nie chwaliła się swoim pochodzeniem, to teraz deklaruje, że jest bardzo dumna z tego, że jest Ukrainką. Na deklaracjach nie poprzestała. Wraz z mężem uruchomiła niedawno zbiórkę funduszy dla ukraińskich uchodźców. I ogłosiła, że sami przekażą sporą sumę.



"Dzięki GoFundMe zbiórka ta będzie miała natychmiastowy wpływ na działania związane z pomocą humanitarną dla uchodźców. Fundusz wesprze Flexport.org i Airbnb.org, dwie organizacje, które aktywnie działają w terenie, zapewniając pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Flexport.org organizuje dostawy zaopatrzenia do ośrodków dla uchodźców w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji i w Mołdawii. Airbnb.org zapewnia bezpłatne, krótkoterminowe wynajmy mieszkań osobom uciekającym z Ukrainy" - powiedziała zaraz po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Kunis w opublikowanym na Instagramie filmiku.

"Ashton i ja postanowiliśmy przekazać na ten cel 3 mln dolarów. Mamy nadzieję zebrać łącznie 30 mln. Ukraińcy to dumni i odważni ludzie, którzy zasługują na naszą pomoc" - dodała gwiazda.



Plan się powiódł. Gwiazdorska para pochwaliła się właśnie, że darczyńcy stanęli na wysokości zadania - zebrana kwota przekroczyła planowane 30 mln dolarów.



"Chcemy tylko powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz cel. Jesteśmy oszołomieni i niesamowicie wdzięczni za wasze wsparcie. Chociaż nie jest to rozwiązanie problemu, jesteśmy przekonani, że nasz wspólny wysiłek zapewni miękkie lądowanie wielu ludziom, którzy starają się przetrwać podążając ku niepewnej przyszłości" - ogłosiła Kunis w zamieszczonym na Instagramie nagraniu.

Zdjęcie Mila Kunis i Ashton Kutcher zebrali 30 mln dolarów dla Ukrainy (screen z Instastory) / materiały prasowe

Na tej zbiórce Kunis i Kutcher nie kończą działań na rzecz ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Nasza praca na tym się nie kończy. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby maksymalnie pomóc potrzebującym. Każdego podarowanego nam przez was dolara potraktujemy tak, jakby był przekazany z naszej kieszeni. To dopiero początek długiej podróży" - dodał Kutcher.

Zdjęcie Mila Kunis i Ashton Kutcher są szczęśliwą parą / Frazer Harrison / Getty Images

Wojna w Ukrainie

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Wcześniej Kreml uznał niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. Rosyjska armia tłumaczyła inwazję chęcią "samoobrony" oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Od tego czasu trwa zacięta walka.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że wojska rosyjskie atakują lotniska wojskowe i cywilne, punkty dowodzenia, obiekty obrony przeciwlotniczej, ważne obiekty infrastruktury, miasta i oddziały wojsk ukraińskich. Rosyjskie pociski niszczą domy, szpitale, szkoły i przedszkola.

W odpowiedzi na rosyjską agresję liczne państwa zdecydowały się na sankcje wymierzone w Rosję. Ukraińcy nie składają broni. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ministrowie zostali w broniącym się Kijowie. W Ukrainie trwa wojna!



