Michelle Pfeiffer promuje obecnie nowy serial "The First Lady" , w którym zagrała żonę byłego prezydenta USA, Betty Ford. Przy tej okazji w wywiadzie udzielonym "The Hollywood Reporter" gwiazda podsumowała swoją wieloletnią karierą w Fabryce Snów. Laureatka Złotego Globu wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy jej zawodowa przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Pfeiffer postanowiła wówczas więcej czasu poświęcić życiu rodzinnemu i wychowywaniu dwójki dzieci, dlatego zaczęła uważniej wybierać kolejne role i stawiania producentom więcej warunków. To okazało się źródłem poważnych problemów, bo filmowcy po prostu przestali ją zatrudniać.

Reklama

Michelle Pfeiffer: Rodzina ważniejsza od kariery

"Miałam wtedy sporo wymagań. Mówiłam, że mogę kręcić filmy tylko latem, tylko w konkretnych miejscach. Wszystko po to, aby być bliżej domu. Zatrudnienie mnie okazało się zbyt problematyczne" - wyznała aktorka. Sprawy nie ułatwiał fakt, że Pfeiffer wraz z mężem, wielokrotnie nagradzanym scenarzystą Davidem E. Kelley’em, postanowili przenieść się wtedy z Los Angeles do znacznie spokojniejszego miasta Woodside w północnej części Kalifornii. Brak propozycji sprawił, że aktorka miała kilkuletnią przerwę od grania w Hollywood. To z kolei zrodziło plotki o tym, że Pfeiffer zakończyła karierę. "W czasie, gdy przestałam pojawiać się na ekranie, zaczęły docierać do mnie pogłoski, że przechodzę na emeryturę. A ja po prostu mniej pracowałam, bo chciałam zająć się wychowywaniem dzieci" - przyznała gwiazda.

I dodała, że mimo wysiłków wkładanych w chronienie prywatności pociech, jej sława miała na nie negatywny wpływ. "Nie mogłam znieść widoku publikowanych w prasie zdjęć, na których odbieram dzieciaki ze szkoły. Fotoreporterzy jeździli za mną aż do mojego domu, próbując zrobić więcej zdjęć. To było dla nas przerażające, widziałam w oczach moich dzieci strach. Na tym etapie nie potrafiły pojąć, jak sławna jest ich mama. Pamiętam jak córka, która była wtedy w drugiej lub trzeciej klasie, pewnego dnia wróciła ze szkoły i powiedziała, że nauczyła się rozpoznawać, kiedy ktoś próbuje się z nią zaprzyjaźnić ze względu na mnie" - przyznała aktorka.

"Jeśli są ode mnie starsi i rozmawiają ze mną zbyt długo, to znak, że nie robią tego, bo mnie lubią. Robią to, bo moja mama to Michelle Pfeiffer. Pomyślałam wtedy, że to okropne" - wyznała aktorka.

Michelle Pfeiffer: Czujesz się piękna, będziesz wyglądała pięknie 1 / 10 Michelle Pfeiffer to aktorka trzykrotnie nominowana do Oscara, znana z ról w takich filmach, jak: "Człowiek z blizną", "Niebezpieczne związki", "Wiek niewinności" czy "Powrót Batmana". Gdy jakiś czas temu magazyn "Esquire" opublikował listę najseksowniejszych gwiazd kina w historii, Pfeiffer zajęła w nim wysokie trzecie miejsce, tylko za Johnnym Deppem i Marilyn Monroe. Źródło: Getty Images Autor: American Broadcasting Companies udostępnij

Zobacz też:

Daniel Day-Lewis: Legenda kina na przedwczesnej emeryturze

"Igrzyska śmierci" wracają! Co z Jennifer Lawrence?

"Mission: Impossible 7": Znamy oficjalny tytuł filmu!

Winona Ryder: Gwiazda lat 90. długo żyła w zapomnieniu. Co się z nią dzieje?