Michelle Pfeiffer jako żona prezydenta USA

Przygotowywany przez stację Showtime serial "The First Lady" będzie antologią, na którą złożą się opowieści o byłych Pierwszych Damach amerykańskich prezydentów. Wcześniej ogłoszono, że rolę Michelle Obamy zagra w nim Viola Davis. Teraz dowiadujemy się, że w roli żony prezydenta Geralda Forda została obsadzona Michelle Pfeiffer.

Michelle Pfeiffer wcieli się w Betty Ford / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

We Wschodnim Skrzydle Białego Domu zapadło wiele decyzji, które miały wpływ na losy świata. Podjęły je charyzmatyczne, nietuzinkowe i dynamiczne Pierwsze Damy. Serial "The First Lady" uchyli kurtynę i opowie o osobistych i politycznych poczynaniach tych charyzmatycznych kobiet. Pierwszy sezon skupi się na postaciach Eleanor Roosevelt, Betty Ford i Michelle Obamy - czytamy w oficjalnym opisie serialu. Role Ford i Obamy już obsadzono, nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w postać Eleanor Roosevelt.



Betty Ford, żona Geralda Forda, była Pierwszą Damą w latach 1974-1977. Wśród jej dokonań, już po okresie prezydentury męża, było założenie kliniki Betty Ford Center, w której leczono osoby uzależnione. W 2014 przerodziła się ona w Hazelden Betty Ford Foundation.

Reklama

Reżyserką serialu "The First Lady" będzie Susanne Bier, autorka hitowego serialu HBO "Od nowa". Na koncie Bier jest również m.in. film Netfliksa "Nie otwieraj oczu". Bier pochodzi z Danii, gdzie nakręciła m.in. takie filmy jak "Tuż po weselu" i "Otwarte serca". Autorem scenariusza serialu jest Aaron Cooley.

"Michelle Pfeiffer i Susanne Bier dołączyły do genialnej i niezrównanej Violi Davis, aby pokazać te niesamowite historie niezwykłych kobiet, które już dawno powinny być pokazane. Michelle wnosi autentyczność, wrażliwość i złożoność do wszystkich swoich ról, a Susanne to reżyserka-wizjonerka, która charakteryzuje się szczerością i oryginalnym stylem wizualnym" - mówi Amy Israel ze stacji Showtime.