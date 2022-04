"Człowiek z blizną" uznawany jest dziś za klasykę światowego kina. Choć produkcja nie odniosła kasowego sukcesu, a reżyser Brian De Palma otrzymał nawet za nią nominację do niesławnej Złotej Maliny, dla wielu widzów jest to film wręcz kultowy. Za kultowe uznawane są również stylizacje postaci granej przez Michelle Pfeiffer . Gwiazda wcieliła się w "Człowieku z blizną" w ukochaną głównego bohatera, niezwykle stylową Elvirę Hancock. Jej eleganckie stroje przez lata były źródłem modowych inspiracji dla kobiet z całego świata.

Reklama

W jednej z pamiętnych scen Pfeiffer ubrana jest w śnieżnobiałą marynarkę z poduszkami na ramionach i pasującą do niej spódnicę z rozcięciem. Dopełnieniem szykownej stylizacji były duże okulary przeciwsłoneczne, których oprawki miały charakterystyczny kształt kocich oczu. Myli się jednak ten, kto sądzi, że modny po dziś dzień dodatek pochodzi z kolekcji Prady lub Diora. Jak się okazuje, nie zaprojektował ich żaden uznany designer.



Zdjęcie Michelle Pfeiffer jak Elvira Hancock / Universal Pictures / Agencja FORUM

Goszcząc w programie "Live with Kelly & Ryan" Pfeiffer ujawniła, że okulary miały absurdalnie niską cenę. "Zostały kupione w drogerii za jakieś 3 dolary. Wyglądały fenomenalnie, ale pod względem funkcjonalności... Cóż, dostajesz to, za co płacisz. Po pewnym czasie po prostu się rozpadły" - ujawniła aktorka.

Pfeiffer ma skłonność do zabierania pamiątek z planów zdjęciowych. Jak zdradziła niedawno w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", zatrzymała bicz Kobiety Kota, którym posługiwała się w filmie "Powrót Batmana" z 1992 roku. Odpowiadając na zaczepkę gospodarza show, który zasugerował, że ukradła unikatowy filmowy artefakt, aktorka zapewniła, że do domu wzięła bicz, którego używała jedynie do ćwiczeń. "To był mój treningowy bicz. Nadal go mam, bo czuję do niego sentyment" - wyznała gwiazda.



Michelle Pfeiffer: Czujesz się piękna, będziesz wyglądała pięknie 1 / 10 Michelle Pfeiffer to aktorka trzykrotnie nominowana do Oscara, znana z ról w takich filmach, jak: "Człowiek z blizną", "Niebezpieczne związki", "Wiek niewinności" czy "Powrót Batmana". Gdy jakiś czas temu magazyn "Esquire" opublikował listę najseksowniejszych gwiazd kina w historii, Pfeiffer zajęła w nim wysokie trzecie miejsce, tylko za Johnnym Deppem i Marilyn Monroe. Źródło: Getty Images Autor: American Broadcasting Companies udostępnij

Aktorka pracuje obecnie nad filmem "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" w reżyserii Peytona Reeda . Jak ujawniła, angaż przyjęła nie zapoznawszy się ze scenariuszem. "Wszyscy tam są bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o zdradzanie szczegółów fabuły. Peyton opowiedział mi co nieco o postaci, ale nie dostałam scenariusza. Prawda jest jednak taka, że na planie bardzo często zachodzą nieprzewidziane zmiany. Bywa tak, że scenariusze są modyfikowane na bieżąco. Stwierdziłam więc, że warto zaryzykować" - powiedziała Pfeiffer. Premiera filmu "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" zaplanowana jest na luty 2023 roku.

Wideo "Ant-Man i Osa" [trailer 2]

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!