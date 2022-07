Michał Żebrowski chciałby już być... emerytem! Dlaczego?

Michał Żebrowski, który na dniach po raz czwarty zostanie tatą, zawsze z dumą mówi w wywiadach o swoich pociechach. Twierdzi, że bycie rodzicem sprawia mu ogromną frajdę. Niestety, aktor nie może poświęcać swym dzieciom tyle czasu, ile by chciał. Marzy, by non stop móc "grać" rolę ojca.

Zdjęcie Michał Żebrowski / Piotr Molecki / East News