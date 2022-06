Michał Żebrowski i kompleks powiększonych piersi

W trakcie opublikowanej w książce rozmowy z dr Alicją Długołęcką, w której brała udział także żona aktora, Aleksandra, Michał Żebrowski zdradził, z czym on sam miał największy problem jako dorastający chłopak. Przyznał, że jako nastolatek zmagał się z kompleksem... powiększonych piersi.

Do wyznania Michała Żebrowskiego sprowokował poruszony przez seksuolożkę, dr Alicję Długołęcką, temat zmian, jakie zachodzą w ciele dojrzewającego chłopca.

"Będą się robiły krosty na skórze. Będą rosły włosy w różnych miejscach - pod pachami, na torsie, mosznie. Pojawi się mutacja, czyli głos będzie raz wysoki, raz niski, co bywa kłopotliwe, ale na szczęście trwa dość krótko. U chłopców może pojawić się też ginekomastia - brodawki sutkowe są wtedy powiększone i bardzo wrażliwe" - opowiedziała znana edukatorka seksualna.

Żebrowski podchwycił wątek ginekomastii.

"Sam pamiętam, jakie to było bolesne. U mnie trwało to trzy lata, chodziłem ubrany w trzy koszulki wkładane jedna na drugą. Wstydziłem się powiększonych piersi, cierpiałem, nie mogłem grać w kosza. To było okropne" - powiedział aktor, który kilkanaście lat później stał się czołowym polskim odtwórcą roli amantów.

Michał Żebrowski o pierwszych fascynacjach kobietami

49-letni Żebrowski sięgnął też pamięcią do swoich pierwszych fascynacji kobietami. Jedną z pierwszych była druhna Magdalena, którą poznał podczas obozu harcerskiego na Mazurach.

"Pamiętam, ja sam byłem zakochany w druhnie Magdalenie podczas obozu nad Wigrami. Jakie to było silne uczucie! Pożyczyła mi sweter - pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie zapach, który wyczułem w tym swetrze" - wspomniał.

Aleksandra i Michał Żebrowscy, którzy są małżeństwem od 13 lat, nieprzypadkowo wzięli udział w rozmowie o dojrzewania dzieci w wieku 9-12 lat. Mają bowiem 12-letniego syna, Franciszka. Ich młodsi synowie to 9-letni Henryk i półtoraroczny Feliks. W marcu tego roku ujawnili, że spodziewają się czwartego dziecka.

Innymi gwiazdami z doświadczeniami rodzicielskimi zaproszonymi do przeprowadzania wywiadów do książki "SEXEDPL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców" są Joanna Okuniewska, Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska-Stuhr, Martyna Wojciechowska, Marcin Prokop oraz Magda i Piotr Jacoń. Premiera książka odbyła się 1 czerwca.

Część pierwsza poradnika nosiła tytuł "SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie" i była wydana we wrześniu 2018 roku.