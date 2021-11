Michał Koterski: Dubler Adriana Brody'ego?

Po dłuższej przerwie od sportu Michał Koterski od tygodnia znów intensywnie ćwiczy na siłowni. Bieżnia, po której biega, ustawiona jest naprzeciwko telewizora, w związku z czym w trakcie truchtania aktor może oglądać filmy.



Michał Koterski zamiast Adriena Brody'ego?

Akurat podczas jego ostatniej wizyty w siłowni emitowany był obsypany Oscarami film "Pianista" , do którego zdjęcia realizowano m.in. w Warszawie. To natchnęła Koterskiego do zwierzeń...



"Nie wiem, czy wiecie, ale miałem być w tym filmie tzw. stand-inem. To w amerykańskim kinie jest ktoś taki, kto staje i ustawiane są na nim kamery i światła, żeby główny aktor się nie męczył - w tym wypadku Adrien Brody . Później ten stand-in schodzi, wchodzi gwiazda i gra w skupieniu swoją rolę" - wyjawił w relacji na InstaStories Koterski.

Jednak hollywoodzką karierę "Miśka", już w zarodku zdusił jego ojciec, reżyser Marek Koterski . "Dostałem taką propozycję, ale mój ojciec mi odradził, bo mi powiedział, że się nabawię kompleksów na całe życie. I może dobrze, bo dzisiaj to ja jestem 'the one and only superstar'", polski Adrien Brody" - powiedział z uśmiechem aktor.

Choć szansa zabłyśnięcia w hollywoodzkiej produkcji przeszła mu koło nosa, to dziś Michał Koterski nie narzeka na brak ról w polskich produkcjach. Niedawno skończył zdjęcia do komedii "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", której akcja toczy się w latach 80. i 90. W tej opowieści o początkach polskiego kapitalizmu "Misiek" gra popularnego tenisistę.



Z kolei w filmie biograficznym "Gierek" , którego premierę zaplanowano na początek przyszłego roku, wcielił się w postać I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.



