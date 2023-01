"Michael": Powstaje kinowa biografia Michaela Jacksona. Kto zagra króla popu?

Zdjęcie Michael Jackson w filmie "Moonwalker" / AKPA

"Michael": Film o życiu Michaela Jacksona

Reżyser filmu Antoine Fuqua cytowany przez "Variety" przyznał, że już na pierwszym spotkaniu poczuł duchową więź z Jaafarem Jacksonem. Zwrócił uwagę, że ma on nie tylko naturalną umiejętność naśladowania słynnego wuja, ale też świetnie czuje kamerę.



Nad scenariuszem "Michaela" cały czas pracuje John Logan, który ma na swoim koncie takie hity, jak "Skyfall" , "Spectre" , "Ostatni samuraj" czy "Gladiator" . Film powstaje w studiu Lionsgate, we współpracy z Johnem Brancą i Johnem McClainem, którzy są wykonawcami testamentu Jacksona.



Antoine Fuqua chce przenieść na ekran przełomowe momenty kariery Michaela Jacksona - począwszy od dni, w których jako dziecko śpiewał w zespole The Jackson 5, po ogromne sukcesy solowe i miano króla popu. Ale zajmie się również oskarżeniami artysty o pedofilię, które pojawiły się w późniejszych latach jego kariery i trwały aż do śmierci w 2009 roku.

Zdjęcie La Toya Jackson i Jaafar Jackson w 2019 roku / Gabriel Olsen / Getty Images

Film o Michaelu Jacksonie nie będzie laurką

Michael Jackson zmarł w wieku 50 lat, z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego przedawkowaniem środków uspokajających.



Twórcy filmu obiecują, że "Michael" nie będzie laurką i filmem w hołdzie Jacksonowi. Chcą pokazać skomplikowaną, wybitną muzycznie postać, która miała problemy z despotycznym ojcem, z własną tożsamością i była ofiarą operacji plastycznych.



Wideo Jaafar Jackson: "Got Me Singing"

Dokumentalne filmy o Michaelu Jacksonie

Dotychczas powstały o Jacksonie filmy dokumentalne, m.in. amerykańskiego reżysera Spike'a Lee zatytułowany "Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall". Dokument opowiada o drodze artysty od jego dzieciństwa w domu w Motown oraz historii zespołu "Jackson 5" i jego współpracy z producentem Quincym Jonesem. Reżyser, aby wzbogacić film, wykorzystał w nim rozmowy z rodzicami Michaela Jacksona, jego bratem Marlonem oraz piosenkarzem i producentem Pharrellem Williamsem, a nawet z koszykarzem Kobe Bryantem.

Z kolei w dokumencie HBO "Leaving Neverland" , który został nagrodzony Emmy, o molestowanie oskarżają Michaela Jacksona jego byli fani, którzy jako dzieci przebywali na ranczo Neverland.

"Leaving Neverland" opowiada o doświadczeniach dwóch chłopców - dziesięcioletniego Jamesa "Jimmego" Safechucka i siedmioletniego Wade’a Robsona, z którymi zaprzyjaźnił się Michael Jackson. Dzieci i ich rodzice, zafascynowani piosenkarzem, który był wówczas u szczytu swojej kariery, zostali zaproszeni do jego bajkowego świata. Na podstawie przejmujących wywiadów z obecnie 37-letnim Safechuckiem oraz 41-letnim Robsonem, ich matkami, żonami i rodzeństwem twórcy dokumentu rekonstruują historię długotrwałego wykorzystywania i analizują skomplikowane emocje, które sprawiły, że po narodzinach swoich synów obaj mężczyźni postanowili stawić czoła traumom z dzieciństwa.