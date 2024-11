Michael Mann jednak nie nakręci "Gorączki 2"? Wytwórnia ma wątpliwości

Wszystko przez porażkę frekwencyjną "Joker: Folie a Deux", który kosztował 190 milionów dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie nieco ponad 206 milionów. W wytwórni Warner Bros., która wyłożyła już kolejne dziesiątki milionów na najnowsze filmy innych reżyserów, między innymi Paula Thomasa Andersona, Maggie Gyllenhaal i Bonga Joon-ho, pojawiły się wątpliwości, czy warto zainwestować duże środki w wizję Manna.

"Gorączka 2". Gigantyczny budżet filmu

Według ostatnich wyliczeń wydatki na "Gorączkę 2" wyniosłyby 150 milionów dolarów. Wynika to z faktu, że Mann chciałby obsadzić w filmie aktorów z pierwszej części z 1995 roku i odmłodzić ich cyfrowo. Reżyser żąda także prawa do ostatecznej wersji montażowej, co nie ułatwia negocjacji z wytwórnią.

Mann kończy prace nad scenariuszem. Obsada filmu nie jest jeszcze znana. Podobno były prowadzone rozmowy z Adamem Driverem i Austinem Butlerem, którzy mieliby się wcielić w młodsze wersje bohaterów granych w pierwszej części przez Roberta De Niro i Vala Kilmera. Nie podpisano jednak żadnych kontraktów. Spekuluje się, że Al Pacino powróciłby jako porucznik Vincent Hanna.

Film byłby oparty na książce "Gorączka 2" z 2022 roku, którą Mann napisał wspólnie z Meg Gardiner. Była ona zarówno prequelem, jak i sequelem filmu z 1995 roku.

"Gorączka". Najwybitniejszy film sensacyjny w historii

Pierwsza "Gorączka" opowiadała o pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem i rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną. Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W rolach głównych wystąpili Robert De Niro i Al Pacino. W pozostałych mogliśmy zobaczyć między innymi Vala Kilmera, Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman.

"Gorączka" weszła do kin 6 grudnia 1995 roku. Dziś jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".