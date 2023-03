Michael Caine skończył 90 lat. Na kolację zaprosił... Toma Cruise'a

Wiadomości

14 marca okrągłe 90. urodziny obchodził legendarny brytyjski aktor Michael Caine. Z tej okazji zorganizował on w swoim domu kameralną kolację, na którą zaprosił kilkoro znanych przyjaciół: Denise Welch, Davida Williamsa i Toma Cruise'a, który ochoczo pozował z nim do zdjęć. Życzenia jubilatowi złożyła nieobecna na uroczystości Mia Farrow. "Przedstawił mnie Woody'emu Allenowi, co już mu wybaczyłam" - napisała aktorka.

Zdjęcie Michael Caine i Tom Cruise znają się od bardzo dawna / Frank Edwards/Archive Photos / Getty Images