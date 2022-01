W październiku zeszłego roku Michael Caine poinformował, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, a problemy z kręgosłupem poważnie utrudniają mu chodzenie. To zrodziło spekulacje, że 88-letni aktor zamierza przejść na emeryturę. Choć Caine ograniczył swoją zawodową aktywność, to plotki o końcu kariery szybko zdementował i dodał, że wciąż jest otwarty na aktorskie wyzwania. Przyznał jednak, że ostatnio ceni sobie spokojne życie domowe. Teraz postanowił je ulepszyć, pozbywając się nadmiaru nagromadzonych w jego otoczeniu przedmiotów. Jak wyjaśnił w oświadczeniu przesłanym serwisowi "Travel&Leisure", wraz z żoną Shakirą postanowili zrobić porządki w domu i zmniejszyć posiadany dobytek.

Michael Caine rozstaje się z pamiątkami

Efektem tej inwentaryzacji będzie licytacja organizowana przez dom aukcyjny Bonhams. Trafi na nią 20 przedmiotów należących do Michaela Caine'a. Pod młotek trafią m.in. rzadkie filmowe plakaty, kolekcja autografów z ceremonii rozdania nagród Tony z 1970 roku z podpisami Caine'a, Julie Andrews , Mii Farrow, Barbry Streisand, Jamesa Stewarta i Maggie Smith oraz krzesło reżyserskie. Łakomym kąskiem dla fanów gwiazdora będą jego rzeczy osobiste: 18-karatowy złoty zegarek Rolex (szacowana cena waha się między 44-65 tys. zł), pozłacana zapalniczka z diamentowymi inicjałami gwiazdora (5400-8200 zł) oraz jego charakterystyczne okulary (2200-3300 zł).



Najdroższym przekazanym na aukcję przedmiotem, którego wartość może sięgnąć 270 tys. zł, jest obraz "Les amoureux dans l' arbre" autorstwa Marca Chagalla. Sam Caine liczy na to, że wysoką cenę osiągnie też jego portret namalowany przez Lincolna Townleya. Obraz będzie wystawiony za 82 tys., a cała kwota uzyskana z jego sprzedaży trafi na konto Krajowego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Dzieci, organizacji, którą brytyjski aktor wspiera od dawna. Dochód z licytacji pozostałych przedmiotów też trafią do organizacji charytatywnych.

Michael Caine: Skarb narodowy Wielkiej Brytanii

W specjalnym oświadczeniu gwiazdor przyznał, że rozstanie z cennymi pamiątkami, które stanowiły część jego życia i kariery, jest trudne. Stwierdził jednak, że najwyższy czas pożegnać część z nich. "Mam nadzieję, że sprawią nowym właścicielom tyle przyjemności i radości, ile dawały mi" - podkreślił Caine. Oświadczenie wydała też Charlie Thomas z domu aukcyjnego Bonhams. "Sir Michael Caine jest legendą kina na arenie międzynarodowej i skarbem narodowym Wielkiej Brytanii. Wiem, że wyprzedaż jego kolekcji wzbudzi duże zainteresowanie zarówno wśród kolekcjonerów, jak i fanów filmu" - przyznała.



Aukcja osobistych pamiątek aktora odbędzie się 2 marca w Londynie.

