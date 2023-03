"Planujemy dalszą współpracę. Jak De Niro i Pacino . Jesteśmy podekscytowani możliwościami i ciągle o tym rozmawiamy. Aktorstwo to solowa podróż, w trakcie której przez długi czas samotnie walczysz o swoje miejsce. Kiedy więc spotykasz kogoś, komu aż tak bardzo na tym nie zależy, czujesz, że pora coś zrobić i zastanawiasz się, ile szkód możesz narobić razem? Ile się tylko da" - mówią aktorzy w rozmowie z gazetą "The New York Times".

Reklama

Michael B. Jordan i Jonathan Majors chcą być jak De Niro i Pacino

Grający w filmie "Creed 3" rolę głównego bohatera Michael B. Jordan zadebiutował też tym filmem jako reżyser. I to on doprowadził do tego, że rolę rywala Creeda dostał Jonathan Majors . "Zastanawiałem się, co mu powiedzieć, jak go przekonać. Ten koleś może teraz robić milion różnych rzeczy. Co chciałby usłyszeć, żeby zaryzykować zagranie u aktora, który nigdy wcześniej niczego nie wyreżyserował? Wiedziałem, że muszę być szczery co do tego, ile znaczy dla mnie ten projekt i upewnić się, że to rozumie" - wyjaśnił Jordan.

W filmie "Creed 3" Jordan po raz kolejny wciela się w rolę bokserskiego mistrza świata Adonisa Creeda. Po zakończeniu kariery pięściarz zostaje promotorem. Niespodziewanie z jego usług chce skorzystać kolega z młodości, Damian Anderson (Majors). Nad ich znajomością ciąży tajemnica z przeszłości, za sprawą której Anderson odsiedział w więzieniu prawie 20-letni wyrok. Teraz chciałby zostać mistrzem świata w boksie i ma nadzieję na to, że Adonis mu pomoże.

Wideo "Creed III" [trailer]