Bohaterką "MaXXXine" Ti Westa jest grana przez Mię Goth kobieta, która jako jedyna ocalała z masakry, do jakiej doszło na terenie sielskiej, wiejskiej posiadłości w filmie "X". To aktorka filmów dla dorosłych, która wyrusza do Los Angeles, by zostać gwiazdą kina. Akcja trzeciej części serii jest osadzona w środowisku filmowym w latach 80.

"MaXXXine" od 5 lipca można oglądać na ekranach kin.

Mia Goth zdradziła, jakie są jej ulubione filmy

Z okazji premiery "MaXXXine" Mia Goth w rozmowie z Letterboxd zdradziła, jakie są jej ulubione filmy. Aktorka wymieniła cztery tytuły z różnych gatunków. Wśród nich znalazł się "Blue Valentine" z Ryanem Goslingiem i Michelle Williams w rolach głównych. To poruszająca historia przeżywającego kryzys małżeństwa. Młodzi wracają pamięcią do początków ich związku.

Kolejnym tytułem wymienionym przez Goth jest film w reżyserii Pedro Almodovara - "Kobiety na skraju załamania nerwowego". Główna bohaterka, porzucona przez mężczyznę Pepa (Carmen Maura), postanawia nie poddawać się załamaniu nerwowemu i chce zmienić swoje życie, lecz nie do końca jej się to udaje. Sporządza zabójczą miksturę, którą uraczy byłego ukochanego.

Trzecim ulubionym filmem gwiazdy "MaXXXine" jest thriller "21 gramów" w reżyserii Alejandro Gonzáleza Inárritu. W rolach głównych wystąpili Sean Penn, Benicio del Toro i Naomi Watts. Wypadek niespodziewanie łączy losy trójki bohaterów. Każda z postaci musi stawić czoła nowej sytuacji – wybrać miłość, zemstę lub dążenie do odkupienia.

Czwartą i ostatnią produkcją są "Marzyciele" Bernardo Bertolucciego. Isabelle (Eva Green) i jej brat Theo (Louis Garrel) poznają amerykańskiego studenta, który przyjechał do Paryża szlifować język. Matthew (Michael Pitt) od razu przypada im do gustu. Od tej pory bohaterowie rozpoczynają pełną manipulacji, sensualności i skrajnych emocji grę.