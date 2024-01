Mia Goth jest brytyjską aktorką znaną z takich produkcji jak "Nimfomanka", "Pearl" czy "X" . Kolejna produkcja, w której ma się pojawić, to "MaXXXine" - horror będący zwieńczeniem trylogii w reżyserii Ti Westa, osadzonej w Hollywood w latach 80.

Mia Goth: Nękała statystę?

Według informacji medialnych, w piątek do sądu w Los Angeles wpłynął pozew przeciwko aktorce. Statysta z planu "MaXXXine", James Hunter oskarżył kobietę o fizyczną napaść i nękanie, do których miało dojść w kwietniu zeszłego roku. Mężczyzna miał zostać celowo kopnięty w głowę, w wyniku czego doznał wstrząśnienia mózgu.



Pierwsza niepokojąca sytuacja miała miejsce, gdy podczas jednej scen Hunter leżał nieruchomo na ziemi, a Mia Goth prawie go nadepnęła. Po zwróceniu uwagi, kobieta miała go celowo kopnąć. Jednak to nie wszystko, bo gdy statysta udał się do łazienki, aktorka ruszyła za nim, by wyśmiewać go i poniżać.

Po uderzeniu odczuwał problemy zdrowotne, które wskazywały na wstrząśnienie mózgu, co zostało później potwierdzone w szpitalu. Później otrzymał telefon, że produkcja nie chce, by wracał na plan w kolejnych dniach.

Pozew dla kilku osób

James Hunter postanowił pozwać nie tylko Mię Goth, ale też studio A24, które zajmuje się produkcją filmu "MaXXXine" i reżysera — Ti Westa za bezprawne zwolnienie. Statysta w pozwie podkreślił, że nadal odczuwa skutki uderzenia i domaga się odszkodowania w wysokości pół miliona dolarów.