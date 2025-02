Mia Farrow. Aktorka od urodzenia

Kiedy spojrzy się na jej życiorys, trudno pomyśleć coś innego niż to, że Mia Farrow była skazana na zostanie wielką gwiazdą kina. W końcu urodziła się w rodzinie filmowej jako córka irlandzkiej aktorki Maureen O’Sullivan i australijskiego reżysera Johna Villiersa Farrowa. Co więcej, wychowywała się w Los Angeles, tuż pod nosem bram do świata zwanego Hollywood i często bywała z rodzicami na planach zdjęciowych. Nic więc dziwnego, że zafascynowała się środowiskiem filmowym i to właśnie w nim zobaczyła dla siebie miejsce.

Choć zadebiutowała w wieku 2 lat w filmie dokumentalnym "Unusual Occupations: Film Tot Holiday", rodzice pilnowali, by skupiała się na nauce, dlatego karierę rozpoczęła na dobre dopiero w wieku 19 lat. Wystąpiła wówczas w produkcji Johna Guillermina z 1964 roku. Przełomu doczekała się już cztery lata później, dostając główną rolę w kultowym dziś filmie Romana Polańskiego "Dziecko Rosemary". Czwarte zagraniczne dzieło Polańskiego otrzymało dwie nominacje do Oscara - za najlepszy scenariusz i dla najlepszej aktorki drugoplanowej, co przełożyło się na statuetkę w drugiej kategorii - a Farrow dało wielką popularność i uznanie środowiska.

Kolejnym ważnym momentem w karierze aktorki była pierwszoplanowa rola w słynnym oscarowym dramacie "Wielki Gatsby" z 1974 roku, gdzie partnerował jej Robert Redford. Niedługo potem nastał w jej pracy okres kilkunastoletniej współpracy z Woodym Allenem. Ich związek w życiu prywatnym przełożył się na wiele wspólnych filmów, które ugruntowały jej pozycję gwiazdy, choć miłość skończyła się skandalem, który ciągnie się za Mią do dziś.

Mia Farrow. Od żony Sinatry do wielkiej afery z Allenem

Życie prywatne Farrow przez lata przyciągało uwagę równie mocno jak jej sukcesy zawodowe. Rozstanie z Woodym Allenem, z którym tworzyła jedną z najsłynniejszych par w branży filmowej, odbyło się w atmosferze skandalu, który do dziś bywa szeroko komentowany. Zanim jednak Mia była muzą twórcy komedii intelektualnej, tworzyła związek małżeńskim z inną legendą sztuki, który również był owiany dozą kontrowersji.

W latach 1966-1968 Mia Farrow była żoną Franka Sinatry, jednego z największych artystów XX wieku. Para, mimo różnicy wieku wynoszącej aż 30 lat, tworzyła jedno z najbardziej ikonicznych i fascynujących małżeństw w Hollywood tamtych czasów. Farrow miała zaledwie 21 lat, gdy poślubiła Sinatrę, który wprowadził ją w świat wielkich gwiazd. Ich związek zakończył się rozwodem, jednak oboje pozostali w serdecznych relacjach aż do śmierci piosenkarza. Kilka lat po rozwodzie z piosenkarzem aktorka znalazła szczęście u boku dyrygenta i kompozytora André Previna. Pobrali się w 1970 roku i doczekali trzech synów: bliźniaków Matthew i Saschy (ur. 1970) oraz Fletchera (ur. 1974) oraz adoptowali: Soon-Yi (ur. 1970), Lark (1973–2008) i Summer (ur. 1974). I ta miłość jednak nie przetrwała próby czas, kończąc się rozwodem w 1979 roku.

To też właśnie wtedy w życiu Farrow pojawił się Woody Allen, co na zawsze odmieniło jej losy. Farrow związała się z Allenem w 1980 roku i stworzyła jedną z najbardziej znanych par w branży filmowej lat 80. i 90. Wspólnie nakręcili 13 filmów, w tym takie klasyki jak "Zelig", "Purpurowa róża z Kairu" i "Hannah i jej siostry". Ich miłość, choć artystycznie owocna, zakończyła się w atmosferze skandalu, który do dziś rzuca cień na ich kariery. Rozstanie było wynikiem odkrycia romansu Allena z adoptowaną córką Farrow, Soon-Yi Previn, co wywołało burzę w mediach i w życiu prywatnym aktorki. Wszystko przez to, że Soon-Yi w chwili wybuchu skandalu miała 21 lat. Związek ten wywołał nie tylko szok, ale i publiczne rozliczenia ich rodziny, które miały odbicie w niezliczonych artykułach i komentarzach, zarówno w prasie, jak i w innych mediach. Dodatkowo, w latach 90., Farrow oskarżyła Allena o niewłaściwe zachowanie wobec ich adoptowanej córki, Dylan Farrow, co rozpoczęło wieloletni i medialnie nagłośniony spór.

Chociaż Allen zaprzeczył wszystkim zarzutom, sprawa do dziś budzi kontrowersje, podtrzymywane przez dokumenty, książki i wywiady dotyczące tej burzliwej relacji. Wiele osób utożsamia Farrow z tym skandalem. Co ciekawe, część pociech Farrow i Allena opowiada się za Allenem, twierdząc, że ich matka mija się z prawdą. Co więcej, Allen wciąż jest z Soon-Yi. Tworzą razem dom, wychowują dzieci i są małżeństwem od ponad 20 lat.

Ta sprawa na zawsze zmieniła życie Farrow – jako matki, aktorki i kobiety. Chociaż stara się skupiać na swojej pracy charytatywnej i życiu rodzinnym, jej nazwisko nieodłącznie kojarzy się z tamtym bolesnym rozdziałem, który wciąż powraca w publicznych dyskusjach.

Mia Farrow. Ikona kina kończy 80 lat

Choć wydarzenia z życia prywatnego naznaczyły jej publiczny wizerunek, Farrow pozostaje ikoną kina, której kariera jest inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. Kobieta zapisała się w historii kina swoją charyzmą. Uchodzi za jedną z pionierek nowoczesnego aktorstwa, skupiającego się na subtelności i emocjonalnej głębi postaci. Współpraca z takimi mistrzami jak Polański, Allen i Francis Ford Coppola (napisał scenariusz do "Wielkiego Gatsby'ego") ugruntowała jej pozycję jako jednej z najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia.

Po rozstaniu z Woodym Allenem Mia Farrow kontynuowała karierę aktorską, jednak jej wybory zawodowe były mniej spektakularne niż w latach 80., gdy współpracowała z Allenem. Zaczęła angażować się w mniej komercyjne produkcje, takie jak "Feralna Gwiazdka" czy "Tajemnice Zoey". Równocześnie skupiła się na pracy charytatywnej – Farrow została aktywistką na rzecz praw człowieka, zwłaszcza w obronie dzieci i uchodźców.

W ostatnich latach Farrow rzadziej pojawia się na ekranie, ale nadal odgrywa symboliczne role w filmach i serialach. W 2022 roku zagrała w serialu "The Watcher". Jej działalność publiczna obejmuje również regularne komentarze na temat globalnych kryzysów, co co ugruntowało jej wizerunek. W 2023 roku zapowiedziała, że napiszę książkę o kulisach skandalu z Allenem.

