Melissa Barrera: Nowa gwiazda "Krzyku"

Do tej pory w kontekście powstającej kontynuacji legendarnej serii horrorów „Krzyk” mówiło się o powrocie do niej gwiazd poprzednich filmów cyklu. Tym razem do obsady „Krzyku 5” dołączyła aktorka, która zadebiutuje w tej serii, a popularność przyniosła rola w broadwayowskim musicalu „In the Heights” Lina-Manuela Mirandy.

Melissa Barrera /JC Olivera /Getty Images

Nie wiadomo, w jaką rolę wcieli się Barrera, ale spekuluje się, że może to być jedna z ról głównych. "Krzyk 5" będzie pierwszym filmem serii, którego nie wyreżyseruje zmarły w 2015 roku Wes Craven. Nad filmem pracuje obecnie duet reżyserski Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, twórcy takich filmów jak "Zabawa w pochowanego" oraz "V/H/S". Scenariusz filmu napisali James Vanderblit ("Zodiak") oraz Gary Busick ("Zabawa w pochowanego").



Wcześniej swój udział w kolejnej kontynuacji "Krzyku" potwierdzili występujący w poprzednich filmach Courteney Cox oraz David Arquette. Bardzo możliwe, że w "Krzyku 5" zobaczymy też Neve Campbell, która wciąż rozważa przyjęcie propozycji powrotu do roli Sidney Prescott. Początkowo była temu przeciwna, ale zapał twórców piątej części "Krzyku" kazał jej przemyśleć raz jeszcze taką możliwość.



Wyreżyserowany przez Wesa Cravena "Krzyk" z 1996 roku przywrócił zainteresowanie zapomnianym podgatunkiem horroru - slasherem. Udało mu się tego dokonać poprzez autoironiczne podejście do gatunku i sprawne wykorzystanie typowych dla niego schematów (dziewica ginie pierwsza, ofiara ucieka przed mordercą na piętro zamiast wybiec z domu itp.). Film opowiadał o grupie młodzieży z liceum w Woodsboro, która staje się obiektem ataków zamaskowanego mordercy znanego jako Ghostface.



Melissa Barrera wciąż czeka na swój ekranowy debiut w filmie pełnometrażowym. Ma nim być ekranizacja musicalu "In the Heights", który przyniósł jej sławę. Wyreżyserowany przez Johna M. Chu film ma trafić do kin w czerwcu 2021 roku. Mało prawdopodobne, by wcześniej ukończony został "Krzyk 5", do którego zdjęcia mają rozpocząć się w Północnej Karolinie pod koniec tego roku. Barrerę można aktualnie oglądać w serialu "Vida".