Melinda Dillon w "Kto się boi Virginii Wolf?"

Zanim zadebiutowała przed kamerą, Dillon oglądać mogliśmy na deskach chicagowskiego teatru The Second City. To właśnie tam w 1962 roku oglądaliśmy ją w roli Honey w spektaklu "Kto się boi Viginii Wolf?", za którą aktorka otrzymała nominację do nagrody Tony. Cztery lata później powstała głośna filmowa ekranizacja sztuki Edwarda Albeego z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem.