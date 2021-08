Meghan Markle: 40. urodziny bez hucznej imprezy

Meghan i Harry szykują się do ważnego wydarzenia w swojej rodzinie - w środę 4 sierpnia księżna Sussex będzie obchodzić czterdzieste urodziny. Według doniesień "The Mirror" para miała z tej okazji wydać wystawne przyjęcie na 65 osób, organizacją którego zająć się miał polecony przez Oprah Winfrey event planner Colin Cowie, współpracujący na co dzień z wieloma amerykańskimi gwiazdami. Jednak te doniesienia dementuje serwis "Pagesix", powołując się na źródło z otoczenia Sussexów.



"Nie ma planów, aby przygotowywać wielkie przyjęcie dla księżnej Sussex, która dopiero niedawno urodziła córkę Lilibet" - twierdzi chcąca zachować anonimowość osoba cytowana przez serwis. Córka książęcej pary urodziła się niespełna dwa miesiące temu i dlatego zdaniem "PageSix", Meghan woli spędzić dzień swoich 40. urodzin w gronie najbliższych, a nie na hucznej imprezie. Kolejnym powodem, który przywołuje serwis, jest kwestia zdrowia - liczba zakażeń Covid-19 w Kalifornii, gdzie Meghan i Harry obecnie mieszkają, w ostatnich dniach znowu rośnie. Jak na razie wiadomo jedynie, że Harry zamówił dla swojej żony urodzinowy tort z jej ulubionej cukierni Posies & Sugar.

Meghan Markle: 40. urodziny w gronie najbliższych

Jeśli potwierdzą się doniesienia, że księżna Sussex będzie świętować swoją czterdziestkę tylko w gronie najbliższych, stanie się zadość tradycji z ubiegłych lat. 36. urodziny obchodziła z Harrym w Botswanie, gdzie wspierali działalność organizacji charytatywnej Elephants Without Borders. Dzień, w którym skończyła 37 lat, spędziła na ślubie przyjaciół Harry’ego - Charliego van Straubenzee i Daisy Jenks w Surrey. Swoje 38. urodziny - pierwsze jako mamy Archiego - spędziła razem z mężem w domu w Windsorze w Wielkiej Brytanii, a zamiast tortu podano ciasto marchewkowe. W zeszłym roku Meghan obchodziła 39. urodziny również w domu, tyle że w Stanach Zjednoczonych, gdzie wówczas panowały obostrzenia związane z pandemią. A jak będzie w tym roku, przekonamy się już niebawem.

Ciekawostką może być fakt, że księżna Sussex kończy 40 lat w tym samym dniu, w którym Barack Obama będzie świętował 60. urodziny. Były prezydent podobno planuje w najbliższy weekend przyjęcie w swoim domu na wyspie Martha's Vineyard. Jednak zgodnie z doniesieniami amerykańskich mediów Sussexowie nie będą w nim uczestniczyć.