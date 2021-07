Megan Fox wyjawiła, co skłoniło ja do tego, by zaprzestać spożywania alkoholu. Jak zdradziła, decyzję o abstynencji podjęła po tym, jak upiła się szampanem na gali Złotych Globów i udzieliła kilku kompromitujących wywiadów.

Megan Fox / Scott Dudelson / Contributor /Getty Images

Megan Fox była ostatnio gościem programu na YouTube "Who What Wears", w którym opowiadała o swoich najbardziej pamiętnych stylizacjach. Wśród omawianych kreacji była suknia założona na galę Złotych Globów w 2009 roku. W tym przypadku to jednak nie wątek modowy wzbudził największe zainteresowanie.

Megan Fox na gali Złotych Globów w 2009 roku

"Posadzono mnie z Blake Lively i trzema braćmi Jonas. Na Złotych Globach zawsze na stolikach są wielkie butelki szampana Moët & Chandon. Wypiłam wtedy niemało kieliszków" - przyznała Fox. W rezultacie udzieliła wtedy na czerwonym dywanie kilku prowokacyjnych wywiadów. "Teraz nie piję, właśnie dlatego. Miałam spore kłopoty z powodu tego, co powiedziałam podczas tego wydarzenia" - opowiedziała.

Megan Fox - dlaczego jest abstynentką?

Aktorka na pamiętnej gali powiedziała m.in., że wygląda jak transseksualistka i że "czuje się tak niepewna, że zaraz zwymiotuje".

Zapytana o to, dlaczego na uroczystości nie towarzyszy jej ówczesny narzeczony Brian Austin Green, odparła, że ten nie mógł znieść myśli o tym, że będzie w jej cieniu.



W filmowej branży krąży opinia, że na żadnej gali nie ma tak swobodnej atmosfery, jak na Złotych Globach. Tim Robbins dał temu wyraz w 2004 roku, odbierając pierwszą nagrodę wieczoru - Złoty Glob za drugoplanową rolę w "Rzece tajemnic". "Najlepsze we wczesnej porze mojej kategorii jest to, że teraz mogę pić" - powiedział.