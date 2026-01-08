Mąż Brigitte Bardot ujawnił przyczynę śmierci legendy kina

Brigitte Bardot - przyczyny śmierci francuskiej aktorki

Brigitte Bardot - jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek, legenda kina, symbol emancypacji kobiet - zmarła 28 grudnia w wieku 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach, pracowała z tak wybitnymi reżyserami, jak Jean-Luc Godard, Louis Malle, Roger Vadim czy Henri Georges Clouzot.

Mąż Brigitte Bardot, Bernard d’Ormale, który poślubił aktorkę w 1992 roku, powiedział w rozmowie z "Paris Match", że aktorka przed śmiercią zmagała się z nowotworem, przeszła nawet dwie operacje związane z chorobą.

"Nigdy jej nie opuściłem. Czuwałem nad nią do ostatniej chwili. (...) Usiadłem przy niej, kiedy usłyszałem, jak mówi 'Pioupiou' - to przezwisko, którego używaliśmy w prywatnych rozmowach. Wtedy wszystko się skończyło. Na jej twarzy pojawił się spokój i ukojenie. I znów stała się niesamowicie piękna, tak jak za młodu. Nie uwierzylibyście, że miała 91 lat" - relacjonował małżonek gwiazdy, a jego słowa cytuje PAP.

Pogrzeb aktorki odbył się 7 stycznia w kościele w Saint-Tropez. Zgodnie ze swoim życzeniem, Brigitte Bardot spocznie na Cmentarzu Morskim w Saint-Tropez.

Brigitte Bardot - ikona kina

Była jedną z ikon kultury lat 50. i 60. XX wieku. W 1973 roku, mając 39 lat postanowiła zakończyć znakomicie rozwijającą się karierę i poświęcić działalności na rzecz ochrony zwierząt. "Oddałam młodość mężczyznom. Mądrość oddam zwierzętom" - stwierdziła.



"Szaleństwo, które mi towarzyszyło, wydawało mi się nie tego świata. Nigdy nie byłam gotowa na życie gwiazdy" - mówiła w rozmowie z "Guardianem" z 1996 roku.

W 1986 roku otrzymała Legię Honorową. Jej najsłynniejsze role pochodzą z filmów: "I Bóg stworzył kobietę", "Viva Maria!", "Pogarda", "Gdyby Don Juan był kobietą", "Królowe Dzikiego Zachodu".