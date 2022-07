Swoje pierwsze single "To Love a Boy" i "Stay Open" Maya Hawke wydała w sierpniu 2019 roku. Kolejne, "By Myself" i "Coverage"- na wiosnę 2020 roku. Wówczas to zapowiedziała, że pracuje nad debiutancką płytą, zatytułowaną "Blush". Miała się ona ukazać 9 czerwca 2020 roku, ale aktorka i piosenkarka przesunęła premierę na sierpień w związku z trwającymi wówczas z protestami pod hasłem Black Lives Matter (wyjaśniła wówczas: "Czuję, że to nie jest czas na autopromocję. To czas na aktywizację, edukację i samokontrolę").

Reklama

"Thérese": Maya Hawke w niecenzuralnym teledysku

29 czerwca 2022 roku, wraz z wydaniem kolejnego singla "Thérese", Hawke zapowiedziała drugi album "Moss", który ma się ukazać 23 września 2022 roku. Teraz zaś zaprezentowała teledysk do owego singla i okazuje się, że... jest on przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Teledysk rozpoczyna się ostrzeżeniem, że następnych pięć minut będzie zawierało materiał "X-rated" i informacją, że został nakręcony w oldschoolowym stylu, czyli na taśmie 35 mm. Dlaczego dla dorosłych? Otóż traktuje o orgii w środku lasu, brutalnie przerwanej przez policję. W orgii tej bierze udział sama Hawke, która w jednym z wywiadów (dla czasopisma "Dazed") wyraziła nadzieję, że gdy ludzie słuchają tej piosenki, czują coś innego niż wstyd, nienawiść do samego siebie i samotność. "Myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni takimi uczuciami" - stwierdziła.

Wideo Maya Hawke - Thérèse (Official Music Video)

Teledysk został wyreżyserowany przez amerykańskiego aktora, scenarzystę i reżysera filmowego Brady'ego Corbeta (wystąpił m.in. w filmie Michaela Haneke "Funny Games" ), którego Hawke poznała podczas przesłuchania do jednego ze swoich filmów.

Maya Hawke: Piękna i utalentowana! Jej rodzice to Uma Thurman i Ethan Hawke 1 / 10 Maya Ray Thurman Hawke (bo tak brzmi jej pełne nazwisko) urodziła się 8 lipca 1998 w Nowym Jorku. Jest córką aktorki i modelki Umy Thurman i aktora Ethana Hawke'a. Wszyscy podkreślają, że jest niezwykle podobna do swej pięknej matki. Krytycy twierdzą, że niewątpliwy talent aktorski odziedziczyła po rodzicach. Na zdjęciu: Maya Hawke w Nowym Jorku (2017) Źródło: Getty Images Autor: Roy Rochlin/FilmMagic udostępnij

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film