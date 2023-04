"MaXXXine": Mia Goth jako jedyna ocalała z masakry

Bohaterką "MaXXXine" jest grana przez Mię Goth kobieta, która jako jedyna ocalała z masakry, do jakiej doszło na terenie sielskiej, wiejskiej posiadłości w filmie "X". To aktorka kina pornograficznego, która wyrusza do Los Angeles, by zostać gwiazdą kina. Źródła, na które powołuje się portal "The Hollywood Reporter" twierdzą, że właśnie tam rozgrywać się będzie akcja trzeciej części trylogii. Maxine zmierzy się tam z niebezpiecznym światem podziemnych produkcji filmowych lat 80. ubiegłego wieku.

Niewiele wiadomo o szczegółach fabuły filmu "MaXXXine", ale sporo na jej temat mówi skrócony opis ról, w jakie wcielą się występujący w filmie aktorzy. Esposito wcieli się w agenta zajmującego się obsadą filmów dla dorosłych i aktorami kina klasy Z. Debicki zagra reżyserkę filmową, a Monaghan i Cannavale zagrają gliniarzy z Los Angeles. Kevinowi Baconowi przypadła rola prywatnego detektywa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "X" [trailer] materiały prasowe

Dwa dotychczasowe filmy serii zarobiły w kinach w sumie 25 milionów dolarów przy zaledwie dwumilionowym budżecie. W sukcesie cyklu niewątpliwie pomogła jego wysoka jakość, ale i niestandardowe sposoby promocji kolejnych filmów. "Musisz znaleźć sposób na to, by twoje filmy sprawiały wrażenie wielkiego wydarzenia. Nie muszą kosztować 100 milionów dolarów, żeby tego dokonać" - tłumaczył swoją strategię w jednym z wywiadów West.