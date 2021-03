​Matthew McConaughey powtórzy rolę z kultowego filmu?

Platforma streamingowa HBO i studio Warner Bros. TV pracują nad serialową kontynuacją thrillera prawniczego "Czas zabijania". Podobnie jak film z 1996 roku, również i serial oparty zostanie na motywach powieści Johna Grishama - wydanej w ubiegłym roku książki "A Time for Mercy". Według informacji portalu "The Hollywood Reporter", trwają rozmowy z Matthew McConaugheyem, który w serialu miałby powtórzyć rolę prawnika Jake'a Brigance'a.

W "Czasie zabijania" Matthew McConaughey wcielił się w rolę adwokata, który na amerykańskim południu podejmuje się obrony czarnoskórego mężczyzny Carla Lee Haleya oskarżonego o zabójstwo białych gwałcicieli jego córeczki. Rola w filmie reżyserowanym przez Joela Schumachera przyniosła McConaugheyowi sławę i była początkiem jego kariery. Film zarobił w kinach na całym świecie 152 miliony dolarów. W pozostałych rolach wystąpili w nim m.in. Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Donald Sutherland i Sandra Bullock.



W 2013 roku wydana została bezpośrednia kontynuacja przygód Jake'a Brigance'a, powieść "Czas zapłaty". Utalentowany prawnik powrócił pod koniec ubiegłego roku w trzeciej powieści cyklu zatytułowanej "A Time for Mercy" ("Czas na miłosierdzie"). I to właśnie tej książki ekranizacją będzie serial HBO. Jeśli McConaughey powtórzy rolę Brigance'a - prowadzone z nim rozmowy nie zostały potwierdzone przez Warner Bros. TV - będzie to również jego powrót do HBO, gdzie wcześniej wystąpił w pierwszym sezonie serialu "Detektyw".

Akcja książki "A Time for Mercy" rozgrywa się pięć lat po wygranej przez Brigance'a sprawie Carla Lee Haleya. Adwokat wplątuje się w obronę młodego chłopaka, który zostaje oskarżony o zabójstwo partnera swojej matki, zastępcy szeryfa w rodzinnym mieście Brigance'a. Chłopak twierdzi, że zabił, by powstrzymać przemoc, jakiej mężczyzna miał dopuszczać się wobec mamy, siostry i jego. Większość mieszkańców Clanton nie daje jednak wiary w te tłumaczenia. Brigance jednocześnie zajmuje się sprawą przeciwko spółce kolejowej. To efekt śmierci rodziny na niezabezpieczonym przejeździe kolejowym.

Matthew McConaugheya można było ostatnio zobaczyć w filmie Guya Ritchie "Dżentelmeni". Użyczy też ponownie głosu głównemu bohaterowi animowanego filmu "Sing 2". W planach aktora był również udział w serialu "Redeemer", jednak projekt nie doszedł do skutku.