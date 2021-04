Matthew McConaughey gubernatorem Teksasu?

W przyszłym roku odbędą się wybory na gubernatora Teksasu. Niewykluczone, że o ten urząd ubiegać się będzie hollywoodzki gwiazdor Matthew McConaughey. W świetle najnowszego sondażu, jeśli faktycznie by wystartował, to odniósłby zwycięstwo nad obecnym gubernatorem Gregiem Abbottem.

Matthew McConaughey /Tim Warner /Getty Images

Od listopada ubiegłego roku w mediach pojawiają się subtelnie sugestie, że Matthew McConaughey zastanawia się nad tym, czy w przyszłości kandydować na jakiś urząd polityczny, np. na gubernatora swojego rodzinnego stanu, czyli Teksasu. Gdy wypowiada choćby zdanie na ten temat, dziennikarzy piszą o jego ewentualnej politycznej karierze tak, jakby niemalże miał już sformowany komitet wyborczy.



Bezsprzecznie, tym do czego McConaughey jest już przekonany, jest to, że chce być dalej liderem różnych akcji charytatywnych. Ostatnio gwiazdor przeprowadza zbiórkę funduszy, aby pomóc mieszkańcom Stanu Samotnej Gwiazdy, który padli ofiarą ataku bardzo ostrej zimy.



Być może do decyzji o wystartowaniu w wyborach na gubernatora Teksasu aktora przekona najnowszy sondaż przygotowany przez Uniwersytet Teksański i dziennik "Dallas Morning News". Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, McConaughey miałby wyraźnie większe poparcie niż obecny gubernator, republikanin Greg Abbott. Na aktora zagłosowałoby 45 proc. ankietowanych, a na Abbotta 33. Z kolei 22 proc. badanych wskazałoby innego kandydata.



"Matthew McConaughey jest tak popularny, bo ma niesamowicie znane nazwisko i cieszy się wielkim uznaniem za to, co robi dla Teksańczyków" - komentuje współautor sondażu, politolog Mark Owens, na łamach "Dallas Morning News".



Aktor nie odniósł się na razie do wyników sondażu.