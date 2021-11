Wiadomość o dołączeniu Matta Smitha do obsady filmu pod roboczym wówczas tytułem "Gwiezdne wojny 9" pojawiła się w sierpniu 2018 roku. Pytania o jego udział w filmie padły po premierze, gdy okazało się, że Smith nie pojawił się w żadnej ze scen. Stało się jasne, że aktor padł "ofiarą" wielu zmian scenariusza, jakie wprowadzono w trakcie realizacji filmu. Nie wiadomo było, kogo miał zagrać, ale niepotwierdzone plotki głosiły, że chodziło o rolę syna imperatora Palpatine’a.



Matt Smith: Dlaczego nie wystąpił w "Gwiezdnych wojnach"?

"Nie nakręciłem żadnych scen. Byłem bardzo bliski udziału w filmie, ale nigdy nie doszło to do skutku. Myślę, że pomysł na rolę, o której myśleli w moim kontekście, w końcu stał się przestarzały i go nie potrzebowali, więc nie dostałem szansy na zagranie w 'Gwiezdnych wojnach'" - powiedział Smith, goszcząc w podcaście "Happy Sad Confused".



Aktor nie potwierdził jednak, że była to rola syna Palpatine’a. "Była to świetna rola i świetny pomysł na nią. Była to duża rola, duża, szczegółowa historia. Bardzo związana z 'Gwiezdnymi wojnami', ale nie przesadzona. Stanowiłaby wielką zmianę w historii cyklu. Odbyłem jednak tylko kilka spotkań, na których rozmawialiśmy o szczegółach. Nigdy nawet nie przymierzyłem kostiumu. Może kiedyś będę mógł jednak powrócić do tej roli, kto wie" - ujawnił aktor.



Matt Smith pracuje obecnie na planie innej słynnej produkcji. To serial "Ród smoka", czyli spin-off "Gry o tron". Jego premiera planowana jest na przyszły rok. A 28 stycznia 2022 roku do polskich kin trafi inny film z jego udziałem, komiksowy "Morbius". Aktor użyczy też głosu w komediowej animacji "Superworm".



