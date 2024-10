Matt Damon ponownie jako Jason Bourne. Za kamerą twórca oscarowego hitu

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Matt Damon powróci do roli Jasona Bourne'a w filmie "The Bourne Dilemma". Za kamerą stanie Edward Berger, twórca nagrodzonego czterema Oscarami "Na Zachodzie bez zmian". Informacje zamieścił między innymi serwis World of Reel.

Zdjęcie Matt Damon / Gary Gershoff / Contributor / Getty Images