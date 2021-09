„Matrix Zmartwychwstania”: Wystartowała oficjalna strona filmu!

Po wejściu na oficjalną stronę filmu „Matrix Zmartwychwstania” internauci mogą wybrać jedną z dwóch tabletek - czerwoną lub niebieską. To oczywiście nawiązanie do pierwszej części filmu, w której podobnego wyboru musiał dokonać Thomas „Neo” Anderson grany przez Keanu Reevesa. Od koloru tabletki zależało to, czy pozna prawdę o tym, czym jest Matrix, czy też zapomni o całej sprawie.

"Matix Zmartwychwstania" - strona internetowa

W zależności od wyboru wirtualnej tabletki dalej wyświetlają się dwa różne nagrania (różnią się one nieznacznie za każdym razem, gdy ponownie kliknie się na którąś z tabletek), w których można zobaczyć migawki z nowego filmu Lany Wachowski oraz obietnicę czwartkowej premiery pełnego zwiastuna. Zaprezentowane tam fragmenty każą przypuszczać m.in., że prawdziwe okazały się plotki o tym, że w filmie zobaczymy postać młodego Morfeusza granego przez Yahyę Abdula-Mateena II.



"Matrix 4" - fabuła

Migawki potwierdzają także zarys fabuły filmu, który znany jest z opisów zwiastuna zaprezentowanego już wybranej publiczności podczas Cinema Conu. Neo wraca do Matriksa, zażywa niebieską tabletkę i spotyka się z terapeutą, który zwraca uwagę na to, że Neo nie potrafi odróżnić fikcji od świata realnego. Wraz z pojawieniem się postaci granej przez Abdula-Mateena II, Neo dowiaduje się, że świat realny, w którym żyje jest tylko mirażem.

Głos lektora towarzyszący krótkim fragmentom filmu, w zależności od wyboru tabletki, próbuje przekonać, że aktualny czas - w zapowiedzi wyświetlona jest dokładna godzina, w której przeglądana jest strona - to jedyna pewna rzecz, bądź, że ta godzina jest bardzo daleka od prawdy.

We fragmentach filmu można znaleźć kilka innych interesujących smaczków. W scenie połykania przez Neo niebieskiej tabletki, w lustrzanym odbiciu widoczna jest jego o wiele starsza postać. Jest też znana z "Gry o tron" Jessica Henwick, która najwyraźniej wciela się w rolę żołnierki walczącej z maszynami. Większość scen inspirowana jest podobnymi z oryginalnego filmu z 1999 roku. Zobaczyć w nich można m.in. czarnego kota ze sceny z deja vu.

Wideo