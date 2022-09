"Łączące hip-hopową choreografię setek tancerzy ze współczesnymi możliwościami zapewnienia immersji, przedstawienie 'Free Your Mind' zabierze widzów w ekscytującą podróż poprzez 'Matrix' prowadzącą w kierunku nowych możliwości" - czytamy w opisie przedstawienia cytowanym przez portal Variety.

"Free Your Mind", czyli hip-hopowy "Matrix" Danny'ego Boyle'a

"Ta otwierająca oczy produkcja rozprzestrzeniać się będzie po elastycznych przestrzeniach budynku, nie tylko reagując na nie, ale i wykorzystując zbiorową energię chwili" - twierdzą twórcy spektaklu w enigmatycznych zapowiedziach "Free Your Mind". Jak przystało na otwarcie nowego centrum kultury, przedstawienie zostało pomyślane tak, by podkreślić wszelkie walory i możliwości Factory International.

Muzykę do tanecznego show, jakim jest "Free Your Mind" skomponował Michael "Mikey J" Asante, za choreografię odpowiada Kenrick "H20" Sandy, a producentką przedstawienia jest Tracey Seaward, która współpracuje z Boyle’em od lat. W przedstawieniu zostanie wykorzystany scenariusz poetki Sabriny Mahfouz, a także rzeźby Es Deviln.

Dla Danny’ego Boyle’a "Free Your Mind" to kolejny projekt wykraczający poza działkę filmową, w której się specjalizuje. W 2012 roku wyreżyserował ceremonię otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Londynie, która do dziś uznawana jest za jedną z najlepszych takich ceremonii w historii igrzysk. Na jej potrzeby Boyle zrealizował m.in. słynną scenę, w której udział wzięli królowa Elżbieta II i Daniel Craig jako agent James Bond.

