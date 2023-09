Kassovitz jest entuzjastą motocykli od przeszło dwóch dekad. Po wypadku został zaraz przetransportowany do szpitala. Świadkiem zdarzenia była córka reżysera, która jechała za nim razem z instruktorem.

Do wypadku doszło podczas treningu jazdy na motocyklu, będącego częścią przygotowań do najnowszego filmu aktora. Według francuskich mediów doznał on między innymi urazu głowy oraz złamania miednicy. Jak podaje portal "Guardian", jego stan "budzi obawy".

Wideo "Nienawiść" [zwiastun oryginalny]

56-letni reżyser zapisał się w historii francuskiego kina dzięki swojej "Nienawiści" z 1995 roku. Obraz opowiadał o kilku godzinach z życia trójki kumpli — Żyda, Araba i Czarnoskórego — mieszkających w jednym z ubogich osiedli Paryża. Film otrzymał liczne wyróżnienia, między innymi nagrodę w Cannes za reżyserię i Cezara dla najlepszego filmu.

Jego kolejne produkcje nie powtórzyły sukcesu "Nienawiści". Kassovitz kontynuował aktorską karierę. Wystąpił między innymi w "Amelii" u boku Audrey Tautou oraz "Monachium" Stevena Spielberga.

W swoim ostatnim filmie, "Visions" Yanna Goziana, wcielił się w pilota i męża kobiety granej przez Diane Kruger, który rozpoczyna romans ze swoją dawną dziewczyną. Produkcja debiutowała dwa tygodnie temu podczas festiwalu filmowego Angoulême Francophone.