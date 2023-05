Mastercard OFF CAMERA: Znamy wszystkich laureatów nagród!

KONKURS GŁÓWNY "WYTYCZANIE DROGI"

Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów

Partner: Polski Instytut Sztuki Filmowej

LAUREAT: "Do You Love Me?", reż. Tonia Noyabrova

NOMINOWANI:

● "Storm", reż. Erika Calmeyer

● "Delegation", reż. Asaf Saban

● "Banger", reż. Adam Sedlák

● "Medusa Deluxe", reż. Thomas Hardiman

● "Motherhood" reż. Pilar Palomero

● "The Great Silence" reż. Katrine Brocks

● "Chleb i sól" reż. Damian Kocur

● "Spare Keys" reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan

● "A Room of My Own" reż. Ioseb "Soso" Bliadze

Uzasadnienie jury w składzie Ewa Puszczyńska, Michael Seresin, Aidan Gillen: Za mocny, niezwykle dojrzale nakręcony portret wyjątkowo trudnych czasów, który sprawia, że chcemy zobaczyć więcej i więcej perypetii wspaniale zagranej głównej bohaterki. Laureatką Konkursu Głównego "Wytyczanie drogi" zostaje Tonya Noyabrova za film "Do you love me?".



KONKURS POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH

Nagroda Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 000 zł

Partner: dFlights

LAUREAT: "Tata", reż. Anna Maliszewska

NOMINOWANI:

● "Wyrwa", reż. Bartosz Konopka

● "Hela", reż. Anna Kasperska

● "Niebezpieczni dżentelmeni", reż. Maciej Kawalski

● "Miało cię nie być", reż. Jakub Michalczuk

● "Kobieta na dachu" reż. Anna Jadowska

● "Apokawixa" reż. Xawer Żuławski

● "Strzępy" reż. Beata Dzianowicz

● "Silent Twins" reż. Agnieszka Smoczyńska

● "Norwegian Dream" reż. Leiv Devold

Uzasadnienie jury w składzie Debbie McWilliams, Marianne Blicher, Bernd Buder: Po długiej i niełatwej dyskusji jury wyłoniło zwycięzcę. Ten film pozwala na wejście do świata, o którym niewiele wiemy, zarazem zabierając nas w emocjonalną podróż. Jest oryginalny i perfekcyjnie balansuje pomiędzy dramatyzmem i humorem. Zwycięzcą Konkursu Polskich Filmów Fabularnych jest "Tata" w reżyserii Anny Maliszewskiej wyprodukowany przez Marcina Wierzchosławskiego.



NAGRODA FEMALE VOICE

Nagroda w wysokości 50 000 zł ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard

LAUREATKA: Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka, "Silent Twins"

NOMINOWANE

● Anna Jadowska, reżyserka i scenarzystka, "Kobieta na dachu"

● Agnieszka Dziedzic, producentka, "Niebezpieczni dżentelmeni"

● Katarzyna Sarnowska, scenarzystka i producentka, "Miało cię nie być"

● Ita Zbroniec-Zajt, operatorka, "Kobieta na dachu"

Uzasadnienie: Za doskonałość i wybitną pracę nad niezwykłym filmem, który jest dopracowany w każdym aspekcie, lecz przede wszystkim za odwagę i brawurę we wcieleniu w życie wizji tego dziwnego świata przedstawionego w filmie. Zwyciężczynią Nagrody Female Voice jest Klaudia Śmieja-Rostworowska za film "The Silent Twins".

Nagroda dla Kobiet Filmu Female Voice jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Są ambitne, kreatywne, skuteczne. Wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina.

NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ AKTORKI KONKURSU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH

Partner nagrody: Albert Riele oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej

LAUREATKA: Dorota Pomykała za rolę w filmie "Kobieta na dachu"

NOMINOWANE:

● Marta Stalmierska, za role w filmach "Hela", "Apokawixa", "Wyrwa

● Karolina Gruszka, za rolę w filmie "Wyrwa"

● Sonia Szyc, za rolę w filmie "Miało cię nie być"

● Matylda Damięcka, za rolę w filmie "Apokawixa"

Uzasadnienie: Za altruistyczną i opanowaną grę aktorską, która jest zarazem uwewnętrzniona, ale jasno pokazuję wszystkie emocje bohaterki. Za odwagę i szczerość zwyciężczynią nagrody dla Najlepszej Aktorki jest Dorota Pomykała za rolę w filmie "Kobieta na dachu".

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO AKTORA KONKURSU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH

Partner nagrody: Polski Instytut Sztuki Filmowej

LAUREAT: Eryk Lubos za rolę w filmie "Tata"

Uzasadnienie: Za stworzenie postaci, w którą wierzymy; charakteru który początkowo jest niesympatyczny i nie dający się lubić, a którego finałowo kochamy wszyscy. Za kreację prawdziwą i szczerą w każdym, najdrobniejszym szczególe. Zwycięzcą nagrody dla najlepszego aktora jest Eryk Lubos za rolę w filmie "Tata".

NOMINOWANI:

● Hubert Miłkowski, za rolę w filmie "Norwegian Dream"

● Michał Żurawski, za rolę w filmie "Strzępy"

● Tomasz Kot, za role w filmach "Wyrwa", "Niebezpieczni Dżentelmeni"

● Borys Szyc, za rolę w filmie "Miało cię nie być"



MASTERCARD RISING STAR

Najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym

Partner nagrody: Mastercard

LAUREATKA: Sonia Szyc za rolę w filmie "Miało cię nie być"

NOMINOWANI

● Mikołaj Kubacki, za rolę w filmie "Apokawixa"

● Klaudia Kurak, za rolę w filmie "Tata"

Uzasadnienie: Za naturalny talent i łatwość odegrania złożonych emocji postaci przechodzącej przez ciężki osobisty dylemat w młodym wieku. Wierzymy w to, że ta rola to początek długiej i wspaniałej kariery. Zwyciężczynią nagrody Mastercard Rising Star jest Sonia Szyc za rolę w filmie "Miało cię nie być".

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Partner nagrody: Bank BNP Paribas i Polski Instytut Sztuki Filmowej

LAUREAT: "Kobieta na dachu", reż. Anna Jadowska

NAGRODA FIPRESCI

LAUREAT: "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura

Uzasadnienie: Za intrygujące i subtelne zdjęcia, konstruktywną analizę problemów społecznych oraz imponującą grę aktorską, Jury FIPRESCI 16. edycji Mastercard OFF CAMERA przyznaje nagrodę filmowi "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura.

Nagroda przyznawana przez Międzynarodową Federacją Krytyków Filmowych FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) - organizację zrzeszającą krytyków filmowych z ponad 50 krajów całego świata i przyznającą nagrody na najlepszych festiwalach filmowych.



NAGRODA KIPA

LAUREAT: Jakub Mróz za produkcję filmu fabularnego pt. "Słoń"

WYRÓŻNIENIE: Anna Mazerant i Łukasz Kowalski za produkcję filmu dokumentalnego "Lombard"

Nagroda przyznawana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych o wartości 16 000 zł, której fundatorami są DI Factory oraz KIPA. Laureat otrzymuje nagrody dodatkowe od kancelarii Porwisz i Partnerzy oraz międzynarodowej platformy Crew United.

#63SEKUNDY

Organizatorzy konkursu: Muzeum Powstania Warszawskiego i Mastercard OFF CAMERA

LAUREACI

MIEJSCE PIERWSZE: "Wiosna", autorka: Magdalena Guzek

Uzasadnienie: Za bezpretensjonalny i czuły ton, dzięki któremu to co najbardziej osobiste, okazuje się najbardziej uniwersalne.

MIEJSCE DRUGIE: "Poczekam na siebie", autorka: Ulyana Farynko

Uzasadnienie: Za świeżość formy i autentyczność treści, a także za cenną myśl, że na siebie zawsze warto zaczekać.

MIEJSCE TRZECIE: "Plan na przyszłość", autor: Michał Maciejewski

Uzasadnienie: Za oryginalne opowiedzenie o przyszłości naszego wspólnego domu, który na co dzień nieodpowiedzialnie niszczymy.

WYRÓŻNIENIE: Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTviT)

TBC: "Przypadki", autor: Jakub Borowski



