Mastercard OFF CAMERA: Zabawa ponad wszystko i Gala Zamknięcia

"Całkowite zaćmienie": Pokaz specjalny

W CAMERA ON przed pokazem specjalnym Banku BNP Paribas "Całkowite zaćmienie" o kulisach powstawania filmu, a przede wszystkim o twórczości Jana A.P. Kaczmarka, kompozytora muzyki do "Całkowitego zaćmienia", rozmawiała dziennikarka, Grażyna Torbicka, od lat współpracująca z Festiwalem Mastercard OFF CAMERA.

Agnieszka Holland z Kaczmarkiem zrobiła 5 filmów, a "Całkowite zaćmienie" było ich pierwszym wspólnym dziełem.

- To był dla nas ważny krok w myśleniu o tym, czym jest muzyka w filmie i jak powinna funkcjonować. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych muzyk w filmach i najpiękniejszych muzyk Jana - mówiła reżyserka.

To także już ósmy dzień Miasteczka Filmowego na Placu Szczepańskim, które podbija serca zarówno wyczekujących na wywiady z gwiazdami festiwalowiczów, jak i zaciekawionych przechodniów. Piękna, znów słoneczna pogoda szczególnie sprzyjała wszelkim wydarzeniom. Uczestnicy mogli przez cały dzień wylegiwać się i ogrzewać na leżakach, brać udział w konkursach i quizach, a o 11.00 zorganizowano rozwojowe warsztaty dla młodzieży Więcej sprzętu niż talentu — czyli jak nagrywać dźwięk w domowych warunkach. O 16.00, jak co dzień, odbyła się rozmowa z serii ROCK ON OFF. Tym razem Maciek Rock gościł Borysa Szyca i jego debiutującą aktorsko córkę — Sonię Szyc.

"Miało cię tu nie być": Borys Szyc z córką na planie

Zdjęcie Borys Szyc i Sonia Szyc / AKPA

Wywiad dotyczył przede wszystkim filmu "Miało cię nie być", w którym Sonia i Borys odgrywają główne role — córki i ojca. Opowiedzieli krótko i bezspoilerowo o fabule, trudnościach i problemach, z którymi musieli zmierzyć się podczas produkcji, emocjach, które czuli oraz o tym, jakie są plany Soni na przyszłość.

— Co cię zaskoczyło w pracy Soni na planie? — spytał Borysa Maciek.

— Jej naturalność i że naprawdę potrafi tak grać. Wyobrażałem sobie też, że trudno będzie nam zaistnieć razem przed kamerą, a jednak nie wyszło nic wymuszonego, był to piękny flow między nami. — odpowiedział dumny ojciec.

— A jakie to uczucie pracować z ojcem? — Maciek zwrócił się do Soni.

— Na początku dosyć stresujące, brzmiało to wszystko bardzo abstrakcyjnie. Wyszło jednak naturalnie, a atmosfera na planie była niesamowicie miła i już nie czułam stresu, ani tego, że w tym momencie stoję przed kamerą.

— Głównie to śpiewaliśmy i tańczyliśmy rano w pickupie. — żartobliwie podsumował pracę Borys.

Zdjęcie Kadr z filmu "Miało cię tu nie być" / materiały prasowe

Na 17.30 Borys z Sonią udali się do Kina pod Baranami, gdzie po raz ostatni odbyła się projekcja filmu "Miało cię nie być". Po seansie nadszedł czas na Q&A z aktorami i reżyserem.

— Ja ani Sonia jeszcze go nie widzieliśmy, dopiero dzisiaj, dla nas to będzie premiera. Wzruszające momenty przed nami. — powiedział Borys Szyc na Placu Szczepańskim.



O 19.00 Plac Szczepański po raz kolejny zmienił się w kino plenerowe, prezentując widowni francuski dramat "Na pełny etat". W tym samym czasie w Kinie pod Galerią odtworzono film "Nasz najlepszy rok", a o 21.00 w Kinie na Rynku Podgórskim można było zobaczyć "Pisklę".



Mastercard OFF CAMERA 06-05-2023: Jakie atrakcje przygotowano na sobotę?

Zdjęcie Mastercard OFF CAMERA / materiały prasowe

10.00-12.00 WARSZTATY DOBRA PALARNIA KAWY: Espresso — na co zwrócić uwagę, jakie parametry, jak to zrobić? (Plac Szczepański)

Uczestnicy będą mieli okazję poznać techniki parzenia espresso od podszewki.

12.00-13.00 ROCK ON OFF (Plac Szczepański)

W sobotnie popołudnie Maciek Rock poprowadzi wywiad z aktorką Marią Dębską.

14.30-16.00 WARSZTATY Z HAGI: Otul się zapachem (Plac Szczepański)

Uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu świec zapachowych.

19.00 Kino na Placu Szczepańskim: "Dziewczyny"

Fiński dramat z 2022 roku o przyjaźni, miłości, kobiecości i odnajdywaniu przyjemności.

19.00 Kino pod Galerią: "Sprawa dla dwojga"

Francuska komedia kryminalna z 2013 roku — Czterdziestoletni aktor, nie mogąc dostać roli, dorabia podczas policyjnego odtwarzania scen zbrodni, gdzie grywa ofiarę morderstw.

21.00 Kino na Rynku Podgórskim: "Projekt koliber"

Belgijsko-kanadyjski thriller z 2018 roku — W świecie, w którym jedna milisekunda przewagi warta jest miliony dolarów, dwoje młodych informatyków o ponadprzeciętnym IQ rzuca wyzwanie Wall Street i stawia nowojorską giełdę na głowie.

Mastercard OFF CAMERA: Gala Zamknięcia

Zdjęcie Mastercard OFF CAMERA / materiały prasowe

Już dziś w czasie Gali Zamknięcia (wydarzenie zamknięte) poznamy laureatów w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 000 dolarów oraz w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights i 100 000 zł.

Ogłoszone zostaną także laureatki i laureaci w konkursach Najlepszy Aktor i Najlepsza Aktorka w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, Mastercard Rising Star dla najlepszego debiutu, nagroda FIPRESCI, nagroda KIPA Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Po raz pierwszy wręczona zostanie także Nagroda Female Voice (50 000 zł), które fundatorami jest Bank BNP Paribas i Mastercard. Poznamy także, który film zwyciężył w konkursie o Nagrodę Publiczności.