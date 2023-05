Według brytyjskiej firmy, Martin Scorsese wykorzystując swoją firmę produkcyjną, Sikelia Productions, zgodził się w styczniu 2022 roku pomóc zebrać gwiazdorską obsadę i znaleźć reżysera do filmu o II wojnie światowej. Produkcja pt. "Operature Fortitude" miała być historią o wielkiej i udanej akcji kontrwywiadu aliantów w czasie II wojny światowej, której celem było zmylenie wywiadu i sztabu niemieckiego w kwestii lądowania w Normandii.

Jak informuje agencja Bloomberg, w ramach umowy Scorsese otrzymał z góry pół miliona dolarów za swoje usługi. Taką samą kwotę miał dostać w późniejszym terminie. Choć od zawarcia umowy minął ponad rok, zdaniem Op-Fortitude, co można przeczytać w pozwie, "Scorsese nie zrobił nic, by wesprzeć produkcję obrazu i zupełnie nie reagował na wielokrotne próby skontaktowania się z nim przez Op-Fortitude".

Brytyjczycy żądają od Scorsese zwrotu pieniędzy, które już wziął za pracę nad filmem, a także domagają się odszkodowania i pokrycia kosztów prawnych.

"Killers of the Flower Moon": Nowy film Martina Scorsese na festiwalu w Cannes

Reżyser nie odniósł się na razie publicznie do tej sprawy. Zapewne ważniejsze jest dla niego to, że w najbliższą sobotę na festiwalu w Cannes odbędzie się światowa premiera jego nowego dzieła "Killers of the Flower Moon".