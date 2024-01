O swym nowym projekcie Martin Scorsese opowiedział gazecie "Los Angeles Times", zdradzając, że opowiadający o życiu Jezusa film osadzony będzie głównie we... współczesności. Jak zaznacza jednak gazeta, "Scorsese nie chce być przywiązany do konkretnego okresu, ponieważ pragnie, by jego film był ponadczasowy".

Film ma skoncentrować się "na naukach Jezusa w sposób, który dociera do ich istoty, jednak nie nawraca" - wynika z materiału "Los Angeles Times". Film Scorsese ma mieć więc ewangelizacyjny, a nie katechizacyjny charakter.

Reżyser przyznał, że pragnie przywrócić słowu "religia" jego pierwotne znaczenie, twierdząc, że "zawiodła nas ona na tyle sposobów". "To jednak nie znaczy, że pierwotne założenia były złe. Wróćmy do początku. Po prostu pomyślmy o tym" - zaapelował reżyser.



"Los Angeles Times" informuje również, że produkcja będzie trwać około 80 minut - spory kontrast w porównaniu z 206-minutowym "Czasem krwawego księżyca".

Scorsese ukończył już scenariusz, nad którym pracował z krytykiem filmowym i reżyserem Kentem Jonesem. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w 2024 roku.



To nie pierwsze spotkanie reżysera z twórczością japońskiego pisarza Shūsaku Endō. W 2016 roku Scorsese zekranizował jego powieść "Milczenie".



O tym, że rozpoczyna prace nad nad scenariuszem fabularnego filmu o Jezusie Chrystusie Scorsese po raz pierwszy poinformował w maju 2023 podczas spotkania z papieżem Franciszkiem.



"Odpowiedziałem na wezwanie papieża do artystów w jedyny sposób, jaki znam - poprzez wymyślenie i napisanie scenariusza filmu o Jezusie" - powiedział Martin Scorsese podczas konferencji prasowej w Watykanie. "Wkrótce zaczynam" - dodał Scorsese, sugerując, że może to być jego kolejny filmowy projekt.



Scorsese wziął w Watykanie udział w konferencji "The Global Aesthetics of the Catholic Imagination", zorganizowanej przez pismo "La Civiltà Cattolica" i Uniwersytet Georgetown.

Antonio Spadaro z "La Civiltà Cattolica" ujawnił, że Scorsese był poruszony apelem papieża do artystów, by "pozwolili nam zobaczyć Jezusa".