Martin Scorsese ma trzy córki - każdą z inną żoną. Jego najmłodsza latorośl, 23-letnia Francesca, jest początkującą aktorką. Do tej pory jej największym sukcesem była główna rola w serialu HBO, "Tacy właśnie jesteśmy". Sporą popularność Francesca zdobyła też jako tiktokerka. Bohaterem najnowszego filmiku, jaki opublikowała na portalu, jest jej ojciec. Klip bardzo przypadł do gustu tiktokerom, bo w ciągu kilku dni zdobył 1,5 mln odsłon.

Martin Scorsese: Jaki jest prywatnie? Córka pokazała nieznane oblicze ojca

Scorsese robiący śmieszne miny, bawiący się ze szczeniakiem, karmiący psy, pękający ze śmiechu w towarzystwie Roberta De Niro i Harveya Keitela - to niektóre z prywatnych scenek, które Francesca wykorzystała w filmowym kolażu, którego ścieżkę dźwiękową stanowi piosenka Robbiego Williamsa "Candy". Klip okrasiła podpisem "Ma certyfikat na bycie głupią gęsią", co jest kolejnym dowodem na to, że relacja między 80-letnim reżyserem, a jego córką jest raczej kumpelska.

Filmik może nieco zmienić postrzeganie Martina Scorsese, który uchodzi za ponuraka. Przyznał to sam w jednym z wywiadów. "Z powodu filmów, które robię, ludzie spodziewają się, że jestem trudną i impulsywną osobą. Owszem bywam trudny i impulsywny. Nie spodziewają się jednak, że mam poczucie humoru. A jedyne, co mnie ratuje, to poczucie humoru".

Martin Scorsese: Legenda kina 1 / 8 Wybitny amerykański reżyser Martin Scorsese w piątek, 17 listopada, kończy 75 lat. Jego artystyczna kariera skażona jest nieuleczalną kinofilią. Pracę w przemyśle filmowym Scorsese rozpoczynał jako montażysta. To właśnie on, wspólnie z Thelmą Schoonmaker odpowiadają za montaż słynnego filmu Michaela Wadleigha "Woodstock". W związku z konfliktem z reżyserem nazwisko Scorsese nie pojawiło się jednak w napisach końcowych, Thelma Schoonmaker została potem stałą montażystką filmów Scorsese. Scorsese dorastał we włoskiej dzielnicy Nowego Jorku znanej jako "Mała Italia", która stała się później inspiracją dla wielu filmów reżysera. To właśnie tam rozgrywała się akcja jego pierwszego głośnego filmu "Ulice nędzy", w którym po ram pierwszy wystąpił u Scorsese wieloletni współpracownik reżysera - Robert De Niro. Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library / Warner Brothers

Przypomnijmy, że najnowszy film artysty - "Czas krwawego księżyca" , został pokazany premierowo na tegorocznym festiwalu w Cannes. Reżyser powrócił na słynną imprezę po 37-letniej nieobecności w oficjalnej selekcji (ostatni raz był tu połowie lat 80. ubiegłego wieku z filmem "Po godzinach" ).



Film jest owocem dziesiątej współpracy reżysera z Robertem De Niro i szóstej - z Leonardem DiCaprio . Po "Irlandczyku" - nawiązującym do poetyki kina gangsterskiego, które przez lata było jego specjalnością - w swoim najnowszym dziele mistrz delikatnie zmienia tonację, mieszając wiele gatunków, jednak pozostając najbliżej konwencji westernu.



Scenariusz - współtworzony przez Scorsese i Erica Rotha - został oparty na książce non-fiction pod tym samym tytułem Davida Granna poświęconej narodzinom FBI oraz serii morderstw popełnionych w latach XX w. Oklahomie na Indianach z plemienia Osagów. W związku ze znajdującymi się na tym terenie złożami ropy naftowej plemię to określano mianem najbogatszych Indian Ameryki.