W rozmowie z "GQ" Martin Scorsese przyznał, że z Harveyem Weinsteinem często spierał się w kwestii długości "Gangów Nowego Jorku i budżetu tego filmu. "Zdałem sobie sprawę, że nie mógłbym pracować, jeśli jeszcze kiedykolwiek miałbym robić filmy w ten sposób. Gdyby to był jedyny sposób, w jaki pozwolono by mi robić filmy, to musiałbym powiedzieć 'stop'. Ponieważ wyniki nie były satysfakcjonujące. To było czasami bardzo trudne i nie przetrwałbym tego. Byłbym martwy" - wyjawił Scorsese.

Martin Scorsese i Harvey Weinstein: Szorstka współpraca

Jak relacjonuje dziennik "The Independent", szef Miramaxu naciskał też na Scorsese, by pracował szybciej. Poróżniły ich ponadto detale. Weinstein uważał, że kostium Daniela Day-Lewisa jest zbyt dziwaczny. A gdy podczas jednego z zebrań producent powiedział, że nie podoba mu się nazwa gangu "Martwe Króliki", Scorsese nie wytrzymał - przewrócił stół i wyszedł z pokoju, znikając na resztę dnia. Miramax miał jednak prawa do "Gangów Nowego Jorku" , a że Scorsese od dawna marzył o tym projekcie, zacisnął zęby i film udało się ukończyć w 2002 roku.

Gdy Scorsese zaangażował się w swoją kolejną produkcję - "Aviatora" , za jego plecami podjęto decyzję, że Warner Bros. będzie dystrybutorem filmu wspólnie z Miramaxem. Tym razem prace nad filmem szły sprawniej. Jednak na końcowym etapie postprodukcji "Aviatorowi" obcięto finansowanie i reżyser musiał wyłożyć pół miliona dolarów z własnej kieszeni, co uznał za "wyjątkowo podłe". I tym razem Scorsese był pełen zwątpienia, czy ma jeszcze siły, by robić filmy.

Następny projekt, "Infiltracja" , który przyniósł mu długo wyczekiwanego Oscara, nakręcił już jednak, na swoje szczęście, bez Weinsteina. Panowie nigdy więcej nie spotkali się na niwie zawodowej.

20 października zadebiutuje w Polsce najnowsze dzieło Scorsese "Czas krwawego księżyca" . Akcja filmu dzieje się w Oklahomie, w latach 20. ubiegłego wieku. Obraz opowiada o zabójstwach Indian Osagów zamieszkujących rezerwat gdzie znajdują się niezwykle bogate złoża ropy naftowej. Zagadkę serii morderstw próbuje rozwikłać nowo utworzone FBI. W rolach głównych wystąpili m.in. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Lily Gladstone.