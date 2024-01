Martin Scorsese: Kariera

Pracę w przemyśle filmowym Martin Scorsese rozpoczynał jako montażysta. To właśnie on wspólnie z Thelmą Schoonmaker odpowiadają za kształt końcowy słynnego filmu Michaela Wadleigha "Woodstock". W związku z konfliktem z reżyserem nazwisko Scorsese nie pojawiło się jednak w napisach końcowych. Znajomość z Schoonmaker zaowocowała jednak tym, że została potem stałą montażystką filmów Scorsese.

Późniejszy twórca "Kasyna" dorastał we włoskiej dzielnicy Nowego Jorku znanej jako "Mała Italia", która stała się później inspiracją dla wielu filmów reżysera. To właśnie tam rozgrywała się akcja jego pierwszego głośnego obrazu zatytułowanego "Ulice nędzy" (1973), w którym premierowo wystąpił u Scorsese późniejszy wieloletni współpracownik reżysera - Robert De Niro .

Ten sam aktor jest jedną z gwiazd najnowszego dzieła Scorsese zatytułowanego "Czas krwawego księżyca" . Opowiada on o serii tajemniczych zaginięć członków bogatego plemienia Osagów mieszkających na obszarach złóż ropy naftowej w Oklahomie. Sprawą zaczyna się interesować nowo powstała agencja federalna FBI w tym agent J. Edgar Hoover.

Martin Scorsese jest wielkim fanem twórczości Andrzeja Wajdy

Martin Scorsese w rozmowie z magazynem "Sight and Sound" podzielił się listą piętnastu filmów, które uważa za najlepsze produkcje wszech czasów. Znalazł się na niej "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy, który 3 października obchodził 65 lat od premiery.

W filmie "Wajda i Ty" Martin Scorsese opowiadał o swojej fascynacji filmami Andrzeja Wajdy i Polskiej Szkoły Filmowej. "Film, który wywarł na mnie największe wrażenie to 'Popiół i diament'. Gdy obejrzałem go w 1961 roku, kiedy studiowałem w Washington Square Collage (obecnie New York University), to zacząłem wierzyć, że w pewnym momencie będę sam mógł robić filmy" - zwierzył się amerykański reżyser.

"Ten film był dla mnie objawieniem. Przedstawiał tragedię zniszczonego kraju, zniszczonej zachodniej cywilizacji, tragedię ludzi, którzy przeżyli i musieli stawić czoła nowemu systemowi, odrzucając go, walcząc z nim, lecz z poczuciem przegranej" - mówił o filmie "Popiół i diament".



Martin Scorsese: 10 filmów, które poleca reżyser

Martin Scorsese chętnie dzieli się swoimi ulubionymi filmami. Reżyser założył nawet konto na popularnej stronie do oceniania filmów - Letterboxd, gdzie śledzi go ponad 300 tys. obserwatorów. Jego ulubione tytuły można znaleźć także na portalu MUBI.

Portal Collider wybrał 10 mniej znanych tytułów, które poleca Scorsese. Jakie znalazły się wśród nich? Między innymi jeden z pierwszych filmów Wesa Andersona o tytule "Trzech facetów z Teksasu". W rolach głównych wystąpili Luke i Owen Wilson. Komedia kryminalna opowiada o trzech niezbyt rozgarniętych życiowo mężczyznach, którzy postanawiają założyć gang.

Jednym z bardziej znanych tytułów na liście polecanych przez Scorsese jest film "mother!" w reżyserii Darrena Aronofsky'ego. Uczucie wiążące młodą parę zostaje wystawione na próbę, kiedy w ich domu zjawiają się nieproszeni goście. W rolach głównych tego psychologicznego thrillera oglądamy Jennifer Lawrence oraz Javiera Bardema.

Kolejnymi filmami, które rekomenduje Martin Scorsese są m.in.: "Ja i Orson Welles", "Madeline i Madeline", "Duchy z Enfield", "Pamiątka", "Poezja" czy "Archipelag".

Ciekawym tytułem na liście reżysera jest ten z 2009 roku "Wkraczając w pustkę" w reżyserii Gaspara Noe. Głośny film opowiada o dwójce rodzeństwa, którą łączy silna więź i traumatyczne wspomnienie wypadku z dzieciństwa. Kiedy Oscar zostaje postrzelony i umiera, jego duch pozostaje przy siostrze.

Scorsese poleca także film w reżyserii Mela Gibsona "Apocalypto" z 2006 roku. Młody wojownik z plemienia zamieszkującego dżunglę, doświadcza dramatycznych zmian w życiu swoim i swoich współplemieńców. Odwieczny porządek harmonijnej egzystencji zostaje zburzony przez okrutnych obcych przybyszów. Mężczyzna jest zmuszony do odbycia niebezpiecznej wyprawy do nieznanego mu świata.