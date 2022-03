"Straciliśmy naprawdę wielkiego aktora. Praca z nim na planie 'Dzieci gorszego boga' będzie czymś, co zawsze będę bardzo miło wspominać. Był jedyny w swoim rodzaju. Jako aktorkę nauczył mnie wielu rzeczy" - odpowiedziała Matlin na pytanie o Williama Hurta zadane przez dziennikarza "Entertainment Tonight".



Rola we wspomnianym filmie zapewniła jej Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską.

Reklama

William Hurt zgwałcił Marlee Matlin?

Wcześniej, w swojej autobiografii, Matlin zdradziła, że Hurt miał ją zgwałcić. "Rzucił mnie na łóżko i zaczął drzeć moje ubranie i mnie" - napisała w "I’ll Scream Later". Według jej słów, Hurt miał ją też zwymyślać po tym, jak została nagrodzona Oscarem. "Skąd ten pomysł, że na niego zasługujesz? Setki aktorów przez lata pracuje na takie uznanie, które tak po prostu trafiło się tobie. Pomyśl o tym" - miał powiedzieć Hurt.



Po wydaniu tej książki Hurt wystosował oświadczenie, w którym odniósł się do słów aktorki. "Z tego, co pamiętam, oboje przeprosiliśmy się nawzajem i bardzo staraliśmy się, aby uleczyć nasze życia. Oczywiście przeprosiłem i nadal będę przepraszał za wszelkie zło, jakie jej uczyniłem. Oboje dorośliśmy. Życzę samego dobrego dla Marlee oraz jej rodziny" - stwierdził.



Marlee Matlin można obecnie oglądać w filmie platformy streamingowej Apple TV+ "CODA", który jest niespodziewanie jednym z faworytów sezonu oscarowego. Dostał on trzy nominacje, w tym dla najlepszego filmu roku. Szansę na Oscara ma też autorka scenariusza Sian Heder oraz aktor Troy Kotsur, który wciela się w rolę męża postaci granej przez Matlin.

Zobacz też:



Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!



Małgorzata Socha o wojnie w Ukrainie: Niewyobrażalna tragedia nas wszystkich

Siergiej Łoźnica: Ukraiński reżyser przewiduje klęskę Rosji