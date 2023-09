Mark Wahlberg: Przed aktorem nowe wyzwania

Swoimi planami na przyszłość Mark Wahlberg podzielił się w rozmowie z magazynem "Cigar Aficionado". Słynny hollywoodzki aktor i przedsiębiorca wyjawił, że w ciągu ostatnich lat prowadził bardzo intensywny tryb życia. Skłoniło go to do podjęcia decyzji o ograniczeniu występów na dużym ekranie. "Cóż, prawda jest taka, że obecnie pracuję ciężej niż kiedykolwiek wcześniej. Niektóre biznesy buduję ze świadomością, że uda mi się je przekazać dzieciom. Czas pokaże, czy to je zainteresuje. Z pewnością nie będę w stanie grać tak często, jak do tej pory, bo to jest zdecydowanie najtrudniejsza rzecz" - wyznał.

Wahlberg rzeczywiście w ostatnim czasie się nie oszczędzał. Od wybuchu pandemii gwiazdor wystąpił w takich produkcjach, jak "Śledztwo Spensera", "Good Joe Bell", "The Six Billioon Dollar Man", "W nieskończoność", "Czas dla siebie", "Ojciec Stu" czy "Uncharted" oraz czekających na premierę filmach "Arthur The King", "The Family Plan", "Flight Risk" oraz "The Union". Gwiazdor stoi też za sterami kilku prężnie rozwijających się firm działających w różnych branżach, m.in. spożywczej i odzieżowej. Dwa lata temu zainwestował on w alkoholową markę Flecha Azul Tequila.

Choć w nadchodzącej przyszłości aktor prawdopodobnie rzadko będzie pojawiał się na ekranie, z branżą filmową się nie żegna. Przeciwnie, planuje skupić się na roli producenta, w której coraz lepiej się odnajduje.

Mark Wahlberg: Od dekad na ekranach

Mark Wahlberg karierę zaczynał w latach 90. Jego pierwszą znaczącą rolą był występ w komedii "Inteligent w armii" (1994). Rok później zagrał u boku Leonardo DiCaprio w "Przetrwać w Nowym Jorku", a rola ta spotkała się z ciepłym przyjęciem krytyków. Branża filmowa zaczęła traktować go już zupełnie serio, kiedy pojawił się w "Boogie Nights" (1997) Paula Thomasa Andersona jako gwiazdor porno Dirk Diggler. Posypały się kolejne główne role, aktor wystąpił w filmach: "Mocne uderzenie" (1998) i "Koruptor" (1999), a także w "Złocie pustyni" (1999) Davida O. Russella.

Mark Wahlberg: Od łobuza do milionera 1 / 11 Mark Wahlberg dorastał z daleka od blichtru Hollywood, w mało reprezentacyjnej dzielnicy Bostonu. Aktor pochodzi z niezamożnej i licznej rodziny (ma ośmioro starszego rodzeństwa). Wielu jego kolegów popadło w permanentny konflikt z prawem. Przyszły gwiazdor również ma co nieco na sumieniu... "Nie jestem z tego dumny" - przyznaje. "Jako młody chłopak robiłem różne głupie rzeczy. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że moje doświadczenia mogą być dla dzieciaków cenną lekcją". Seria drobnych zatargów z wymiarem sprawiedliwości w wykonaniu młodego Marka Wahlberga znalazła swój punkt kulminacyjny w 1988 roku. To wtedy 16-letni Mark stanął przed sądem, oskarżony o pobicie. Zapadł wyrok skazujący - 45 dni więzienia. "To było jak kubeł zimnej wody na głowę" - wspomina aktor. "Dostałem mocno po głowie i dotarło do mnie, że tak dalej już nie można". Źródło: Getty Images Autor: Tim Roney

Prawdziwą sławę przyniosły mu jednak występy w dwóch filmach z 2000 roku: katastroficznym "Gniewie oceanu" Wolfganga Petersena i dramacie "Ślepy tor" Jamesa Graya. Aktor przypadł do gustu zwłaszcza temu ostatniemu reżyserowi, bo pojawił się też w jego kolejnej produkcji "Królowie nocy" (2007), ponownie tworząc ekranowy duet z Joaquinem Phoeniksem. W międzyczasie grywał też w licznych filmach akcji: "Planecie małp" (2001) Tima Burtona, "Włoskiej robocie" (2003) F. Gary Graya, "Czterech braciach" (2005) Johna Singletona i "Strzelcu" (2007) Antoine'a Fuquy.

Widzowie z pewnością kojarzą go także z "Infiltracji", "Fightera", czy "Ocalonym".