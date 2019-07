Marieta Żukowska o nowym filmie Patryka Vegi "Small World": Trudny temat handlu dziećmi

"Podejmujemy temat bardzo trudny, bardzo gorzki. Dotyczy handlu dziećmi" - mówi Marieta Żukowska o nowym filmie Patryka Vegi "Small World". "To film, który kosztował mnie najwięcej emocji" - dodaje aktorka, która gra w produkcji matkę głównej bohaterki.

Marieta Żukowska gra w filmie Patryka Vegi "Small World" jedną z głównych ról AKPA

"Właśnie skończyłam zdjęcia do filmu 'Small World'. Znam Patryka od ponad 10 lat, w wielu projektach już razem pracowaliśmy. Bardzo go lubię i szanuję. To bardzo pracowity człowiek" - mówi Marieta Żukowska w rozmowie z Damianem Glinką z Interii.

Reklama

"Podejmujemy temat bardzo trudny, bardzo gorzki. Dotyczy handlu dziećmi" - dodaje.



"Ten film pokazuje perspektywę porwania dziecka i z perspektywy rodzica - ja jestem rodzicem, i z perspektywy oprawcy, i z perspektywy ofiary" - wyjaśnia aktorka.

"Początkowo ta matka wydaje się być taką lambadziarą, trochę nieodpowiedzialną osobą, która w krótkiej spódnicy idzie się pomodlić do kościoła. Okazuje się jednak, że ona dla swojej córki ona jest w stanie podnieść tira, zrobić wszystko i wyciągnąć z siebie pierwotny instynkt macierzyński" - mówi.

"Kiedy Patryk dokumentował film i rozmawialiśmy z osobami, z rodzicami, którym dzieci zostały porwane albo są zaginione, to oni po pewnym czasie funkcjonują jakby byli za mgłą, za ścianą, jakby umarli za życia. Codziennie się budzą i nie mogę tego dziecka pożegnać, a jednocześnie mają nadzieję. Ta nadzieja staje się ich katem" - opowiada Żukowska.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marieta Żukowska o filmie Patryka Vegi "Small World" pomponik.tv

Aktorka wyznała, że pracując nad filmem Patryka Vegi, inspirowała się rolą Sharon Stone w filmie "Alpha Dog".

"Moja bohaterka po 14 latach z laski zamienia się we wrak człowieka, umiera za życia, z każdym dniem coraz bardziej. Wielką inspiracją była dla mnie rola Sharon Stone w filmie 'Alpha Dog', która w tym filmie ma taki swój spektakularny monolog. Całe życie jest super dupą, a w momencie, kiedy jej syn umiera, jej życie rozpada się na kawałki. Czułam w tym prawdę".



"To film, który kosztował mnie najwięcej emocji z wszystkich, w których grałam. Rodzice bardzo często tracą czujność, a jak zobaczą ten film, to może przypomną sobie, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Trzeba być czujnym" - dodaje Żukowska.

W filmie "Small World" zobaczymy historię czteroletniej dziewczynki porwanej z polskiej wsi. Dopiero po 14 latach udaje się ją odnaleźć. Patryk Vega oświadczył, że ta produkcja "będzie dziesięć razy większym hardcorem niż 'Botoks'. Scenariusz jest bardzo mocny".



W "Small World" oprócz Mariety Żukowskiej występują: Piotr Adamczyk, Julia Wieniawa oraz hiszpański aktor Enrique Arce. Zdjęcia realizowane były między innymi w Bangkoku.