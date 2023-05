Maria-Magdalena Gierat w Komitecie Sterującym Europa Cinemas

Maria-Magdalena Gierat, która prowadzi Kino Pod Baranami w Krakowie, od kilkunastu lat aktywnie działa w strukturach Europa Cinemas jako ekspertka i panelistka. W 2018 roku weszła do Zarządu sieci, której zadaniem jest promowanie i wspieranie europejskiego kina. W minioną niedzielę (21 maja), podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, awansowała do Komitetu Sterującego Europa Cinemas.

"Objęcie stanowiska w Komitecie Sterującym to ogromne wyróżnienie, dowód uznania dla moich dotychczasowych działań w Europa Cinemas" - mówi Maria-Magdalena Gierat. "Po trzydziestu latach od powstania, sieć Europa Cinemas zajmuje istotną pozycję na kulturalnej mapie Europy. Naszym zadaniem jest pokierować ją do dalszego rozwoju, w otwarciu na innowacje w budowaniu widowni i ze wsparciem dla kina jako głównego miejsca filmowego doświadczenia" - dodaje.

W nowym Komitecie Sterującym Europa Cinemas, oprócz Marii-Magdaleny Gierat (na stanowisku Sekretarza) znaleźli się: Nico Simon (Luksemburg - Prezydent), Metka Dariš (Słowenia - Wiceprezydent), Mathias Holtz (Szwecja - Wiceprezydent) oraz Benoît Thimister (Belgia - Skarbnik).

Założyciel Europa Cinemas Claude-Eric Poiroux po 30 latach ustąpił ze stanowiska Dyrektora Generalnego Europa Cinemas. Zastąpi go dotychczasowa COO, Fatima Djoumer - nowa Dyrektor Generalna.

Maria-Magdalena Gierat to absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2002 prowadzi Kino Pod Baranami. W 2009 roku odebrała nagrodę Europa Cinemas dla Kina Pod Baranami za najlepszy program w Europie, w 2010 nagrodę PISF dla najlepszego kina w Polsce. Prowadzi wykłady podczas szkoleń dla managerów kin i pracuje jako ekspertka w grupach fokusowych. Wymieniona w rankingach branży filmowej 40 UNDER 40 (2016) oraz Top 50 Women in Global Cinema (2017). Od 2014 roku w Zarządzie Europa Cinemas. W 2020 roku inicjatorka utworzenia platformy VOD Kina Pod Baranami (www.e-kinopodbaranami.pl).

Europa Cinemas - powstała w 1992 roku sieć kin wspierająca rozpowszechnianie filmów europejskich. Obecnie obejmuje ponad 1200 kin i ponad 3000 ekranów w 38 krajach. Jej głównym celem jest zapewnienie wsparcia operacyjnego i finansowego kinom, które wyświetlają filmy europejskie oraz organizują działania dla młodych widzów. Pierwszymi polskimi kinami, które dołączyły do sieci, były warszawskie Kino Muranów oraz krakowskie Kino Wanda i Kino Pod Baranami. Dziś do sieci należy 47 polskich kin.

Sieć Europa Cinemas jest wspierana przez: program Kreatywna Europa / MEDIA, CNC, Eurimages, FFA, Instytut Francuski.