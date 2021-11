Maria Dębska o Kalinie Jędrusik

Maria Dębska w rozmowie z Interią na premierze filmu "Bo we mnie jest seks" opowiedziała m.in. tym, jak jej stosunek do Kaliny Jędrusik zmienił się w czasie kreowania tej postaci.

- Mam wrażenie, że się zaprzyjaźniłyśmy. Wcześniej wiedziałam, że to jest jedna z ikon popkultury, że była niezwykle utalentowaną i silną kobietą, znałam jej piosenki. Jak tylko dowiedziałam się, że taki film będzie kręcony, to natychmiast się tym zainteresowałam. Teraz mam wrażenie, że jest to ktoś bardzo mi bliski - powiedziała Dębska.

Aktorka opowiedziała także o tym, jak budowała tę postać.

- Trochę myślałam, że oszaleję w pewnym momencie, jak już porozmawiałam z wieloma osobami. Każdy mi mówił: "Ja ci powiem, jak ją zagrać, ja wiem, jaka ona była". To było niesamowite, że mnóstwo ludzi tak ją sobie zawłaszczało w pewnym sensie. Jak już myślałam, że mi głowa wybuchnie, to się od tego wszystkiego odkleiłam. Starałam się podążać za swoją intuicją, zaufać tej wiedzy, którą mam, ale żeby też poczuć, że teraz to jest w pewnym sensie moja historia i to jest nasz projekt, żeby mieć tę odwagę opowiedzieć to po swojemu - powiedziała Maria Dębska.



Wideo "Bo we mnie jest seks". Maria Dębska o Kalinie Jędrusik: "Mam wrażenie, że się zaprzyjaźniłyśmy"

"Bo we mnie jest seks": Premiera

W czwartek 4 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Bo we mnie jest seks", na której pojawili się liczni goście oraz obsada filmu, m.in. Maria Dębska, Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Obidzińska, Katia Paliwoda, Bartłomiej Kotschedoff.



Gwiazdą wieczoru była oczywiście Maria Dębska , która za swoją rolę otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest również w gronie młodych aktorów nominowanych do Nagrody im. Zbigniewa Cybulskiego .

Film "Bo we mnie jest seks" promuje utwór "Nie będzie romansu" w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego i Marii Dębskiej. To również bonusowa piosenka na płycie "Bo we mnie jest seks" z piosenkami Kaliny Jędrusik w wykonaniu aktorki. Album będą promowały koncerty w największych miastach w Polsce.

Na premierze obecna była ekipa Interii - Katarzyna Drelich i Łukasz Piątek.

Wideo Krzysztof Zalewski & Maria Dębska - Nie będzie romansu

Wideo "Bo we mnie jest seks". Krzysztof Zalewski: "Lucek jest zbiorowym portretem kochanków Kaliny"

"Bo we mnie jest seks": Fabuła, zwiastun

Rok 1963. Gwiazda Kaliny Jędrusik (Maria Dębska) świeci pełnym blaskiem. Aktorka jest szczęśliwą żoną Stanisława Dygata (Leszek Lichota), ma gorący romans z młodym piosenkarzem, którego jej mąż całkowicie akceptuje. Jednak jej bezwstydna radość życia wielu razi i oburza. Po występie na Barbórce Kalina dowiaduje się, że krzyż, który wyeksponowała na dekolcie, zbulwersował władze ludowe. Dostaje zakaz występów telewizyjnych, który dla wysokiego rangą urzędnika pracującego w telewizji jest okazją do zemsty za nieodwzajemnione uczucie. Co w tej sytuacji zrobi Kalina? Czy uda jej się zachować niezależność?



"Bo we mnie jest seks" to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik, o której śmiało można powiedzieć, że była największą ikoną polskiej popkultury. To historia blasków, cieni, wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery.

Główne role w filmie grają: Maria Dębska (Kalina Jędrusik), Leszek Lichota (Stanisław Dygat) oraz Krzysztof Zalewski (Lucek). Na ekranie zobaczymy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (w tej roli Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów - Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński).

Filmowa opowieść o Kalinie Jędrusik "Bo we mnie jest seks" trafi do kin w całej Polsce 19 listopada.

Wideo "Bo we mnie jest seks" [trailer]

