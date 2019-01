Margot Robbie jako lalka Barbie

Produkująca zabawki firma Mattel oraz wytwórnia Warner Bros. doszły do porozumienia w sprawie produkcji filmu, którego bohaterką będzie... Barbie. W tytułową laką ma wcielić się nominowana do Oscara za "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", Margot Robbie.

Margot Robbie /Steven Ferdman / AFP

Aktorka potwierdziła swój angaż w specjalnym oświadczeniu.

Reklama

"Zabawa lalkami Barbie wyrabia pewność siebie, ciekawość świata i zdolność komunikowania... (...) W ciągu 60 lat trwania marki, Barbie pozwalała dzieciom wcielić się w aspirujące role: od księżniczki po panią prezydent" - napisała Robbie.

W dalszej części aktorka przyznała, że: "Jestem zaszczycona, że zagram i wyprodukuję film, który - w co mam nadzieję - będzie miał wielki wpływ na dzieci i ogólnoświatową widownię".

Margot Robbie: Wilczyca 1 9 Wszyscy kojarzą ją głównie z "Wilka z Wall Street", gdzie - trzeba uczciwie przyznać - wyglądała nieziemsko, ale 25-letnia Margot Robbie już od jakiegoś czas puka do hollywoodzkich bram i jest coraz bliżej, by zadomowić się tam na dobre. Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 9

Będzie to pierwsza produkcja finansowana przez Mattel Films, nowo powstały dział zabawkowej korporacji.



Prace nad przeniesieniem Barbie na duży ekran trwają od 2017 roku. Początkowo gwiazdą produkcji miała być aktorka komediowa Amy Schumer.

Margot Robbie jest obecnie jedną z najbardziej zapracowanych aktorek w Hollywood. Jest w trakcie promocji filmu "Maria, królowa Szkotów", za który otrzymała nominację do nagrody BAFTA i SAG. Niedawno zakończyła prace na planie "Once Upon a Time in Hollywood" Quentina Tarantino, w którym wcieliła się w Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego zamordowaną przez bandę Mansona. Z kolei za miesiąc rozpocznie zdjęcia do "Brids of Pray", komiksowego widowiska, w którym znów wcieli się w znaną z "Legionu samobójców" Harley Quinn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" [trailer] materiały dystrybutora