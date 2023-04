W filmie jako alternatywne wersje Barbie i Kena pojawią się też m.in. piosenkarka Dua Lipa i znany z "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" Simu Liu.

Wideo "Barbie" [trailer]

Pierwszą teaserową zapowiedź "Barbie" Warner Bros zaprezentował pod koniec 2022 roku.

"Od zarania dziejów; od dnia, w którym na świat przyszła pierwsza dziewczynka - czas umilały lalki. Sęk w tym, że wszystkie wyglądały jak bobasy. Aż pojawiła się..." - słyszymy głos Krystyny Czubówny w scenie, która jest inspirowana pamiętnym otwarciem filmu Stanleya Kubricka "2001: Odyseja kosmiczna". W końcu przy dźwiękach "Also sprach Zarathustra" Ryszarda Straussa pojawia się Margot Robbie jako Barbie.

Wideo "Barbie" [teaser]

Dla porównania przypominamy słynne rozpoczęcie filmu "20010: Odyseja kosmiczna".

Wideo Thus Spoke Zarathustra - Opening Scene of 2001 A Space Odyssey

"Barbie": Co wiemy o filmie?

Szczegóły filmu "Barbie" wciąż są nieznane. Wiadomo, że twórcy chcą pokazać nieszablonowe podejście do postaci słynnej lalki. Wiadomo też, że główną bohaterkę gra Margot Robbie .

Reżyserią filmu zajmuje się Greta Gerwig , która ma na swoim koncie takie filmy jak "Lady Bird" i "Małe kobietki" . "Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczą twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

W rozmowie z "Variety" Margot Robbie zapewniła, że film "Barbie" nie będzie przesłodzoną historią, a fani cukierkowego świata Barbie będą zaskoczeni. Podobnie mówiła w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

"Kiedy ludzie słyszą tytuł 'Barbie', to wydaje im się, że wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak, gdy dowiadują się, że za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która jest też współautorką scenariusza, tracą tę pewność. Film z całą pewnością nie będzie tym, czego wszyscy się spodziewają" - powiedziała aktorka.

Ryan Gosling: Najlepszy scenariusz, jaki czytałem

"Najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytałem" - Ryan Gosling jest pod wrażeniem potencjału filmu "Barbie" autorstwa Grety Gerwig ("Lady Bird") i Noaha Baumbacha ("Walka żywiołów"). Aktor ujawnił, że tuż po otrzymaniu propozycji występu w filmie w przydomowym ogródku znalazł należącą do córki figurkę Kena, leżącą w błocie twarzą do ziemi.

"Wyszedłem do ogródka [tuż po otrzymaniu propozycji występu w filmie] i wiecie, gdzie znalazłem Kena? Leżał twarzą w błocie obok wyciśniętej cytryny. Wysłałem zdjęcie Grecie i powiedziałem: 'Będę twoim Kenem, ta historia musi być opowiedziana" - przyznał Gosling.

"Nie ma pieniędzy, nie ma pracy, nie ma samochodu, nie ma domu. Przechodzi trudny okres" - tak Gosling scharakteryzował ekranowego Kena.

"Barbie" trafi na kinowe ekrany 21 lipca 2023.