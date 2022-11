Choć dziś Margot Robbie należy do grona najbardziej rozchwytywanych aktorek Fabryki Snów, do 2013 roku mało kto o niej słyszał. Wszystko zmieniło się po premierze kinowego hitu "Wilk z Wall Street" , w którym wystąpiła u boku Leonardo DiCaprio .



Był to bez wątpienia przełomowy moment w karierze Australijki, która od tamtej pory pojawiła się w takich produkcjach, jak "Legion samobójców", "Pewnego razu... w Hollywood", "Gorący temat" czy "Jestem najlepsza. Ja, Tonya". Dziś Robbie ma na koncie nominacje do Oscara, Złotych Globów i nagrody BAFTA, a także dwie statuetki Critics' Choice. Jak się jednak okazuje, tych wszystkich ról i wyróżnień mogło nie być, bo gwiazda była bliska porzucenia aktorstwa.

Margot Robbie chciał rzucić aktorstwo. Przez nadmiar sławy

W rozmowie z "Vanity Fair" Robbie przyznała, że ogromna sława, jaką zyskała po występie w słynnej komedii Martina Scorsese, była dlań ciężarem. Zainteresowanie mediów i fanów jej osobą stało się na tyle przytłaczające, iż rozważała zmianę zawodu. "To, co działo się na wczesnym etapie mojej hollywoodzkiej kariery, było dość okropne. Pamiętam, jak powiedziałam mamie: 'Wiesz, chyba nie chcę dłużej tego robić'. A ona spojrzała na mnie z powagą i odparła: 'Kochanie, myślę, że na to jest już za późno'. Wtedy zrozumiałam, że jedyna słuszna droga prowadzi naprzód" - zdradziła gwiazda.

Margot Robbie: Droga na szczyt 1 / 13 Margot Robbie urodziła się 2 lipca 1990 roku w Dalby w Australii. Już w szkole mocno interesowała się aktorstwem, a w wieku zaledwie 17 lat przeprowadziła się do Melbourne, by móc częściej brać udział w przesłuchaniach do ról. Pierwszy casting poszedł jej świetnie - wygrała go, chociaż nie miała wtedy agenta. W 2008 roku wzięła udział w przesłuchaniu do nowej roli w popularnej australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi". Robbie myślała, że poszło jej fatalnie, dlatego nie czekając na wyniki castingu, udała się na wakacje. Będąc w Kanadzie, dowiedziała się, że wygrała - tym samym musiała czym prędzej wracać do Australii, by stawić się na planie. Źródło: Getty Images Autor: Lucas Dawson udostępnij

Robbie podkreśliła, że choć z biegiem czasu nauczyła się radzić sobie z nadmierną atencją paparazzich, wciąż obawia się o bezpieczeństwo bliskich. "Dziś już wiem, jak poruszać się po lotnisku, by nikt mnie nie zauważył i wiem doskonale, kto próbuje mnie wykorzystać. Ale jeśli moja mama zginie w wypadku samochodowym, bo ktoś usilnie chciał zrobić mi zdjęcie, jak jadę do sklepu spożywczego na zakupy, kto weźmie odpowiedzialność? I po co to wszystko - dla jednego zdjęcia? To doprawdy zdumiewające, że nadal nic się w tej kwestii nie zmienia" - stwierdziła gorzko aktorka.

Gwiazda zdradziła przy okazji, czy szumnie zapowiadana nowa wersja "Piratów z Karaibów", w której podobno ma zagrać główną rolę, rzeczywiście zostanie zrealizowana. Robbie nie ma dla entuzjastów tego pomysłu dobrych wieści - zdaje się, że Disney zrezygnował z wcześniejszych planów. "Mieliśmy ciekawy projekt i rozwijaliśmy go przez jakiś czas, wieki temu. Chcieliśmy stworzyć film, w którym to kobiety grałyby pierwsze skrzypce i uważaliśmy, że to świetna inicjatywa. Sądzę, że wytwórnia po prostu nie chce już tego robić" - wyjawiła aktorka.