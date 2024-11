The Hollywood Music in Media Awards (HMMA) przyznaje nagrody w kategoriach muzyki filmowej, telewizyjnej, do gier video, reklam i trailerów. Na liście jej laureatów można znaleźć największe nazwiska kompozytorów ostatnich lat.

W tym roku do nagrody został nominowany polski kompozytor Marcin Mazurek. Wśród pozostałych nominowanych znaleźli się m.in. Elton John, Hans Zimmer, Ariana Grande czy Pharrell Williams. 26-letniego artystę wyróżniono za muzykę do krótkometrażowego filmu "Rock, Paper, Scissors" w reżyserii Franza Boehma.

"Film 'Rock, Paper, Scissors' jest moim projektem końcowym z National Film and Television School w Wielkiej Brytanii; studiów, które ukończyłem kilka miesięcy temu na kierunku kompozycji muzyki do filmów i telewizji. Kiedy reżyser Franz Boehm zaprosił mnie do współpracy i zaprezentował scenariusz, od razu poczułem, że to projekt, do którego chcę dołączyć. Franz zaprosił do współpracy naprawdę wspaniałą ekipę. Operatorka Hsien Yu Niu, montażystka Carmela Schoenenberger oraz Bryony Lear odpowiedzialna za dźwięk to osoby, z którymi miałem już okazję współpracować przy innych projektach. Wiedziałem, że sukces projektu będzie zależał od bardzo ścisłej współpracy wszystkich z ekipy filmowej, a to osoby, którym mogłem zaufać. W procesie dopasowywania rozległych tekstur i szkiców muzycznych do obrazu bliska współpraca w montażowni okazała się kluczowa' - opowiadał Marcin Mazurek w rozmowie z Onetem.

Gala rozdania nagród odbędzie się 20 listopada w Los Angeles. Młody kompozytor ma na swoim koncie już kilka sukcesów. Jak zauważa Onet, napisał muzykę do animacji "Bunnyhood", która zajęła trzecie miejsce na Festiwalu Filmowym w Cannes. Ponadto film dokumentalny "Knife’s Edge" zgarnął nagrodę na One World Media Awards.