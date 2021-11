W swoi ostatnim poście gwiazda oprócz prośby o modlitwę zamieściła też zdjęcie swojej 88-letniej mamy. Poza informacją, że Dorothy Stone doznała ostrego udaru, Sharon nie podała żadnych szczegółów na temat stanu jej zdrowia i okoliczności, w jakich doszło do incydentu. W komentarzach wyrazy wsparcie dla Stone przesłały takie gwiazdy jak m.in. Octavia Spencer, Andie MacDowell i Erykah Badu.

Sharon Stone: Życie po udarze

W rodzinie aktorki aż trzy pokolenie kobiet przeszły udar - jej babcia, jej mama oraz ona sama. Gwiazda doznała krwotoku podpajęczynówkowego we wrześniu 2001 r. Miała wtedy tylko 43 lata.



"Po udarze aż dwa lata zajęło mi, żeby znów normalnie mówić i do pewnego stopnia dobrze widzieć. Jąkałam się i miałam ogromne problemy ze wzrokiem. Nie miałam też czucia w nogach - aż do kolan. Pomagała mi część leków, lecz moja pamięć i tak powracała do siebie przez kolejnych siedem lat" - wyznała w rozmowie z niemiecką edycją "Vogue’a".



Blisko cztery miesiące temu w rodzinie aktorki doszło do innej tragedii. Po nagłej chorobie zmarł 11-miesięczny bratanek, a zarazem chrześniak gwiazdy. Chłopczyk został znaleziony w łóżeczku w śpiączce, która nastąpiła w wyniku niewydolności wszystkich narządów. Brat aktorki, Patrick Stone zdecydował, że narządy jego synka trafią do przeszczepu. Dzięki temu uratowano życie trzech osób.

Sharon Stone: Sławna jak księżna Diana 1 / 24 Urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania, jako drugie z czworga dzieci w rodzinie robotnika Joego Stone'a i gospodyni Dorothy. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown (Saegertown High School). W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną). Występowała w szkolnych przedstawienia teatralnych, a na scenie od początku robiła wrażenie bardzo pewnej siebie, miała w sobie jakąś iskrę. Nic jednak nie wskazywało na to, że wyrośnie z niej najseksowniejsza gwiazda światowego kina. Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

