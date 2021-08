Małgorzata Rozenek-Majdan zadbała o stylizację brata

"Kiedy Małgosia dowiedziała się, że chciałbym pracować przy 'You Can Dance', udzieliła mi pomocy. Zaangażowała osoby ze swojego sztabu" - miałem od niej stylistę oraz dziewczynę od makijażu i włosów”. Gdy szedł na casting do programu, stylista wypożyczył dla niego charakterystyczną, granatową, dwurzędową marynarkę ze złotymi guzikami, z metką francuskiego domu mody Balmain.

Gdy Kostrzewski wygrał przesłuchanie, znów spotkał się z siostrą i rozpływał się w zachwytach nad pracą stylisty i marynarką, jaką ten dla niego wybrał. Wtedy Małgorzata chwyciła za telefon i poprosiła rzeczonego stylistę, by odnalazł raz jeszcze ten strój, bo chce go kupić Michałowi. Plan udało się zrealizować i Kostrzewski został właścicielem marynarki. O tym, jak bardzo jest do niej przywiązany świadczy to, że założył ją na kolejne ważne dla siebie wydarzenie - jesienną konferencję ramówkową TVP.

Czy Małgorzata Rozenek-Majdan jest dobrą siostrą?

Jak przyznaje Kostrzewski, siostra jest dla niego wsparciem nie tylko w kwestii mody. "Wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. Jeśli coś jest nie tak, mogę przyjechać, porozmawiać” – mówi. Znalazł w niej oparcie także w ubiegłym roku, gdy odeszła od niego żona, z którą ma troje dzieci.

"Misha" przez wiele lat występował na deskach opery w Monte Carlo i Lyonie. Teraz realizuje się jako choreograf i nauczyciel tańca. W nowym show Dwójki "You Can Dance. Nowa Generacja" zasiada w panelu jurorskim wspólnie z Agustinem Egurrolą i Klaudią Antos, oceniając występy tancerzy w wieku 8-13 lat. Program zadebiutuje na antenie w piątek 10 września o godz. 20.00.

