W ciągu ostatnich miesięcy fani mogli poznać Małgorzatę Rozenek-Majdan z zupełnie innej strony. W maju 2021 roku na ekranach kin zadebiutowała romantyczna komedia "Druga połowa" , która była jej aktorskim debiutem.



Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu. "Małgosia zagrała postać, której charakter zgodny jest z tym, co znamy z 'Perfekcyjnej Pani Domu'" - podkreślał jeden ze scenarzystów filmu, Sebastian Staszewski - z redakcji sportowej Interii.



Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan w filmie "Druga połowa" 1 / 4 Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu. Źródło: materiały prasowe Autor: House Media Company udostępnij

I dodał, że tym, co zdecydowało o wyborze Rozenek-Majdan do roli energicznej i bezkompromisowej dziennikarki, był bardzo wyrazisty charakter celebrytki. "Ze swoim ciętym żartem, celną ripostą i fajnym poczuciem humoru świetnie odnalazłaby się w męskim świecie dziennikarstwa" - Staszewski charakteryzował postać, w którą wcieliła się Rozenek-Majdan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Druga połowa" [trailer] materiały prasowe

Teraz celebrytkę zobaczymy w kolejnej kinowej produkcji. Równolegle do pracy na planie "Drugiej połowy", Rozenek-Majdan realizowała bowiem zdjęcia do filmu Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia" . Produkcja porusza między innymi temat aktualnej pandemii oraz jej wpływu na codzienne życie ludzi.



"Mój debiut fabularny będzie więc w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Na planie dotarło do mnie, jak trudno być dobrym aktorem. Nie będę mówiła, że jest mi do tego daleko, bo szczerze mówiąc, są fragmenty, które bardzo mi się podobają" - Rozenek-Majdan tłumaczyła w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

"Miłość, seks & pandemia" 1 / 6 Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią Codid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym - zapowiada dystrybutor, Kino Świat. Źródło: materiały prasowe Autor: Kino Świat udostępnij

Gwiazda nie ukrywała, że kreacja filmowej Nory była niej sporym wyzwaniem. Jej rola wiąże się bowiem z licznymi scenami erotycznymi, a postać, którą zagrała celebrytka, całkowicie odbiega od tego, jaka jest prywatnie.



Oczywiście to nie jest przyjemne. Jest pełno ludzi, ktoś robi zdjęcia, ktoś robi dźwięk, a ty masz nagle udawać, że kochasz się z kimś, i to ma być naturalne, a wiadomo, że cię to peszy, ale Patryk potrafi tak zrobić, że to jest tak rozbite na czynniki pierwsze, że w ogóle nie ma takiej sytuacji. Natomiast to nie te sceny były najtrudniejsze. zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan

W najnowszym wywiadzie z "Super Expressem" celebrytka zdradziła, że partnera, z którym zagrała w intymnych scenach, wybierał dla niej... jej mąż, Radosław Majdan! Gwiazda wyznała również, jak w rzeczywistości wygląda nagrywanie sekwencji łóżkowych.



"Odgrywanie tego wcale nie wygląda w sposób zbliżony do naturalnej sytuacji. Tak naprawdę graliśmy choreografię. Na przykład najpierw kamera filmuje tylko nasze twarze, potem jest kamera na ciało, itd. Wszystko jest odarte z romantyzmu, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek bliskością czy relacją" - zapewniła Rozenek-Majdan w rozmowie z "Super Expressem".

"To jest okropne przeżycie" - zapewniła prezenterka, dziękując równocześnie swojemu filmowemu kochankowi. - "Chciałam podziękować mojemu partnerowi Wojtkowi Sikorze, który gra chłopaka, z którym moja bohaterka wchodzi w relację. Był bardzo przejęty, chciał, żebym dobrze czuła się na planie, żebym nie czuła dyskomfortu".

Patryk Vega o scenach seksu

"Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią COVID-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym" - zapowiada "Miłość, seks & pandemię" dystrybutor Kino Świat.

Jak można wywnioskować z fabuły, aktorki trafiły na bardzo kontrowersyjne i wymagające role. Na kilka dni przed premierą filmu, również reżyser Patryk Vega postanowił opowiedzieć o tym, jak wyglądały prace nad filmem i jak aktorki oraz cała ekipa przygotowywali się do kręcenia wspomnianych scen seksu.

Wszystkie sceny seksualne rozbieraliśmy na czynniki pierwsze, bo nie można przyjść na plan i powiedzieć komuś: "Teraz się bzykajcie" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem"

Trzeba ustalić choreografię, zdecydować, co robimy, ustalić granice, bo nie może być sytuacji, w której aktor zostanie zaskoczony. Takie rzeczy ustalamy wcześniej - na co się godzimy, jak to wygląda. Zależało nam na tym, by aktorzy czuli się komfortowo - dodał.

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony