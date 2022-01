Oczywiście to nie jest przyjemne. Jest pełno ludzi, ktoś robi zdjęcia, ktoś robi dźwięk, a ty masz nagle udawać, że kochasz się z kimś, i to ma być naturalne, a wiadomo, że cię to peszy, ale Patryk potrafi tak zrobić, że to jest tak rozbite na czynniki pierwsze, że w ogóle nie ma takiej sytuacji. Natomiast to nie te sceny były najtrudniejsze.

zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan