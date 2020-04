Małgorzata Kożuchowska: Najbliższe plany? Zagra w nowej ekranizacji "Chłopów"!

Teraz, jak większość aktorów na całym świecie, ma przymusową przerwę w pracy z powodu pandemii koronawirusa. Ale latem i jesienią Małgorzata Kożuchowska nie będzie narzekała na brak zajęć.

Małgorzata Kożuchowska pojawi się jesienią w dwóch nowych produkcjach /Kamil Piklikiewicz/East News /East News

Aktorka wchodzi na plan nowego filmu reżyserowaneego przez braci Michała i Wojciecha Węgrzynów, zagra też w przygotowywanej przez Dorotę Welchman nowej wersji "Chłopów" Reymonta.

Ten tydzień zaczął się od niespodzianki, której Małgorzata Kożuchowska nie zapomni do końca życia. Gwiazda w poniedziałek, 27 kwietnia, skończyła 49 lat i z tej okazji dostała wyjątkowy prezent. Powstał dla niej specjalny filmik, w którym aktorka wcieliła się w postać Kapelusznika z "Alicji w Krainie Czarów". Jak doszło do realizacji klipu, który w poniedziałkowy wieczór stał się hitem internetu?

"To jest niezwykły i nieprzewidywalny czas. Nawet nieszczególnie chciałam wyobrażać sobie urodziny w tych okolicznościach. Ale pewnego dnia wpadł mi do głowy szalony pomysł: urodzinowy filmik rodem z 'Alicji z Krainy Czarów'! Coś, co zostanie z tego czasu i będzie pamiątką na lata. To też dowód na to, że mam wokół siebie kreatywnych przyjaciół i mogę zawsze na nich liczyć. To wartości, które trwają, niezależnie od sytuacji, nawet jeśli ona jest trudna. To budzi we mnie nadzieję i optymizm i cieszę się, że nasze pozytywne szaleństwo udzieliło się ludziom w całej Polsce, choć na chwilę wywołując uśmiech i pozytywne emocje" - mówi w rozmowie z PAP Life Małgorzata Kożuchowska.

W klipie oprócz Kożuchowskiej zagrała również Magda Gessler, Joanna Koroniewska, Ada Fijał, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. "Obsadzałam role tak, żeby było bajkowo i zabawnie. Może jedynie Magda Gessler dostała rolę, do której nie potrzebowała wielkiej charakteryzacji, bo świetnie pasuje do roli Alicji" - wyjaśnia aktorka i zdradza, że dyskusje m.in. nad wyborem muzyki trwały do ostatniej chwili.